Uzumaki: Junji Ito doppierà un personaggio all’interno dell’anime

Da come sapete Uzumaki sarà adattato da Toonami in versione animata, successivamente alla serie antologica di Netflix dedicata al maestro contemporaneo dell’horror giapponese.

Così come leggiamo su Anime Senpai, a proposito di questo abbiamo conferma che Junji Ito farà parte del cast vocale di Uzumaki appunto, una delle sue storie più note.

Anche se la clip visionabile in calce è datata vi rimandiamo al post Twitter ufficiale di Uzumaki, dove vediamo il sensei registrare in uno studio una sequenze in particolare del prossimo prodotto dedicato a una delle sue storie:

Da come avete visto il video in questione inizia con il regista dell’anime Hiroshi Nagahama che elogia il lavoro di Ito, seguito dal mangaka che si dirige verso il microfono, iniziando la registrazione del personaggio assegnatogli. L’audio è silenziato per non donare al pubblico l’informazione riguardante la figura che doppierà l’artista.

Infine, il regista si chiede se Junji Ito ha seguito delle lezioni di recitazione o doppiaggio, perché rimane sbalordito dalla performance del fumettista.

Molto probabilmente il personaggio doppiato dall’autore di Uzumaki non sarà di certo un ruolo centrale, anche se allo stesso tempo sarà interessante vedere come se la cava il sensei anche nel mondo dell’audiovisivo.

Di certo è anche molto raro vedere un mangaka che presta la voce a uno dei suoi personaggi all’interno di una trasposizione anime, quindi il tutto diventa interessante anche e soprattutto per questo.

Dopo alcuni ritardi la serie sembra essere in procinto di essere pubblicata, successivamente a quella Netflix che raccoglieva alcune delle storie del maestro dell’orrore nipponico. Rammentiamo anche che Uzumaki è stata la prima serie di Ito a essere distribuita in tutto il mondo, quindi anche per questo è molto importante.

La serie è sicuramente attesa, vista anche l’enorme fama che quest’ultima si è creata con il manga, forse uno dei più disturbanti degli ultimi tempi, così come le altre storie di Junji Ito. Voi cosa vi aspettate da questa trasposizione animata?

Fonte ANIME SENPAI