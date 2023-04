Junji Ito è uno dei mangaka più apprezzati del panorama horror contemporaneo, complice anche il fatto delle nuove trasposizioni anime pubblicate e previste per i prossimi anni, come il live-action dedicato a una delle sue macabre storie.

Così come leggiamo su Anime Senpai, il sito ICv2 ha annunciato di recente che arriverà a breve un’antologia dedicata all’horror, Betwixt, dove l’artista si occuperà della parte artistica e dell’introduzione di questa antologia, disegnando la copertina e scrivendo anche l’introduzione.

Questa antologia sarà composta da 200 pagine e includerà sei storie horror one-shot di alcuni noti artisti giapponesi e americani, donando al pubblico anche alcune menti poco conosciute all’interno del panorama fumettistico mondiale.

In calce potete leggere gli artisti presenti in questa antologia prevista per il mese di ottobre. (Non abbiamo ancora un’eventuale data italiana):

Leslie Hung (fumettista canadese)- Le opere includono Snotgirl, The Mighty Zodiac, ecc.

Hua Hua Zhu (fumettista cinese)- Le opere includono Spirit Fingers, Garden Club Detective Squad, ecc.

Sloane Leong (fumettista americano)- Le opere includono Prism Stalker, A Map to the Sun, ecc.

Ryo Hanada (artista giapponese di manga)- Le opere includono Devil’s Line, Fragile, ecc.

Aki Shimizu (artista di manga giapponese)- Le opere includono The Stellar Six of Gingacho, ecc.

Shima Shinya (artista di manga giapponese)- Le opere includono Shi ni Itaru Yamai, Hinowa ga Yuku, ecc.

Becky Cloonan e Michael Conrad (scrittori americani) – Le opere includono Wonder Woman, Gotham Academy, ecc.

Junji Ito (artista di manga giapponese) – Le opere includono Tomie, Uzumaki, Black Paradox, ecc.

Ito è considerato un maestro dell’orrore, e tra le sue storie ricordiamo “Uzumaki”, “Gyo”, “Smashed-Junji Ito Story Collection”, “Venus In The Blindspot”, “No Longer Human” e molte altre serie manga masterclass. I suoi prossimi progetti includono “Tombs-Junji Ito Story Collection” e “Soichi-Junji Ito Story Collection”.

Ricordiamo che su Netflix è presente anche una serie antologica dedicata alla storie del maestro, già tutte disponibili dal mese di gennaio. Cosa ne pensate dell’arte di Junji Ito?

Fonte Anime Senpai