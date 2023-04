The Rising of the Shield Hero: la terza stagione debutterà a ottobre

The Rising of the Shield Hero è una serie di light novel scritta da Aneko Yusagi e illustrata da Seira Minami. Rappresenta uno dei migliori esempi del genere isekai, che si è affermato nel mondo del manga e degli anime. È un sottogenere che si basa su protagonisti banali che si ritrovano in terre di magia e dai tratti soprannaturali.

Con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare che un nuovo trailer di The Rising of the Shield Hero, attraverso un nuovissimo trailer visibile in cima, ha confermato la finestra di uscita per la terza stagione.

In questo modo tutti i fan possono farsi un’idea a ciò che il protagonista principale e il suo gruppo di avventurieri si troveranno ad affrontare nelle loro continue avventure.

Dopo l’uscita della prima stagione dell’anime The Rising of The Shield Hero, la serie isekai ha subito le conseguenze della pandemia di coronavirus, come molti altri franchise. Nonostante ciò, la terza stagione è stata confermata insieme alla seconda stagione, con quest’ultima che ha fatto il suo debutto lo scorso anno, consentendo un rapido tempo di inversione di tendenza tra le stagioni.

La terza stagione dell’anime continuerà ad adattare l’omonima serie di light novel iniziata nel 2013. È ancora in corso e continua a proporre nuove storie su Naofumi.

L’adattamento anime di The Rising of the Shield Hero ha rilasciato un nuovo poster per la conferma della terza stagione. Questa è accompagnata da un nuovo teaser trailer che conferma il ritorno della serie a ottobre 2023. Al momento, però, non abbiamo modo di riportare la data di uscita ufficiale.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider anime_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto che mostra il nuovo poster della terza stagione dell’anime:

【New Key Visual】

The Rising of the Shield Hero Season 3

Scheduled for this October! ✨More: https://t.co/q8KQfu4J3Q pic.twitter.com/sKPjEvfOSW — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) April 7, 2023

Riguardo le precedenti stagioni di The Rising pf the Shield Hero, kadokawa aveva annunciato nel 2017 il primo adattamento di venticinque episodi. Prodotto da Kinema Citrus e diretto da Takao Abo, fece il suo debutto nel 2019. Successivamente la seconda stagione venne trasmessa nel 2022 e contava 13 episodi.

Le vicende ruotano attorno al protagonista Naofumi Iwatani, che trascorre molto tempo a leggere light novel e fumetti fantasy. Un giorno, sfogliando alcune pagine bianche di un libro misterioso, si trova improvvisamente evocato in un universo parallelo. Scopre di essere uno dei quattro eroi in possesso delle armi leggendarie, i quali hanno il compito di salvare il mondo dalla distruzione della profezia.

Fonte – Comicbook