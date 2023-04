Pokémon Horizon: svelate in anteprima le prime immagini del primo episodio

Ormai ci siamo. Manca sempre sempre meno al nuovo anime della serie Pokémon. Ormai tutti i fan hanno salutato Ash Ketchum, il protagonista assoluto dell’anime per oltre 20 anni. Ora però la serie Pokemon è pronta a debuttare e con una nuova generazione di personaggi e con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare le prime immagini in anteprima del primo episodio di Pokémon Horizons.

Queste ritraggono i due nuovi protagonisti principali, sui quali saranno puntati gli occhi di tutti i fan. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter anipoke_PR. Di seguito ne riportiamo il contenuto.

Come si può vedere dai primi fermo immagini sopra condivisi, troviamo Liko con il suo Sprigatito. La ragazza sarebbe originaria della Paldea e porta con sé un misterioso ciondolo tramandatole dalla nonna. Sembra che il nuovo anime della serie seguirà Liko mentre frequenta la scuola per diventare un’allenatrice. La sua prima accademia sarà situata a Kanto e sarà qui che Liko incontrerà il suo compagno Roy.

Quest’ultimo ha già conquistato i fan, un personaggio che sembra essere adorabile e allo stesso tempo divertente. Pokémon Horizons ha pubblicato un nuovo aggiornamento in anteprima di Roy e sembra che l’allenatore stia partendo per il suo viaggio con Fuecoco al suo fianco. Come Liko, anche Roy porta con sé un oggetto misterioso. Si tratta di una strana Poke Ball che proviene da un’isola remota nella regione di Kanto. Determinato a incontrare molti Pokemon leggendari, Roy si iscrive a un’accademia di addestramento, luogo in cui incontrerà Liko.

Attualmente, Pokemon Horizons dovrebbe debuttare il 14 aprile in Giappone, quindi i fan non dovranno aspettare molto per la sua premiere. Tuttavia, tutti i fan al di là del Giappone dovranno ancora aspettare di ricevere i primi aggiornamenti su una data di uscita internazionale.

Ci sono molti nuovi progetti che saranno portati avanti parallelamente al nuovo anime. Ad esempio di recente abbiamo riportato un nuovo manga che adatterà tutti gli eventi di Horizons e un altro manga incentrato interamente su Liko. Ormai una nuova generazione sta per affermarsi anche se non sarà così facile abituarsi all’assenza di Ash e Pikachu.

Fonte – Comicbook