Weekly Shonen Jump è sempre e comunque una delle riviste più importanti all’interno del panorama dei manga, ed è sempre interessante leggere e valutare i nuovi inizi, le fresche serializzazioni.

Come ogni anno ci sono sempre delle storie da raccontare, specie su una rivista del genere che al momento si sta anche espandendo in digitale in tutto il mondo grazie all’app MangaPlus. Dopo i tantissimi successi ottenuti dall’azienda, ecco in calce quattro nuove storie che inizieranno a breve: una più interessante dell’altra.

Tra questi titoli troviamo anche delle vecchie conoscenze: parliamo di Shun Saeki e Yuto Tsukuda (Food Wars) e Tadatoshi Fujimaki (Kuroro’s Basket), ma andiamo con ordine.

Tramite il sempreverde profilo @WSJ_manga abbiamo l’opportunità di leggere autori e titoli di queste nuove storie che inizieranno durante la primavera.

Weekly Shonen Jump da inizio a quattro nuove serie

Numero #19 (9 aprile 2023): Tenmaku Cinema di Shun Saeki e Yuto Tsukuda;

Numero #20 (16 aprile 2023): Kiruao di Tadatoshi Fujimaki;

Numero #23 (7 maggio 2023): Dri Tri di Jun Kirarazaka;

Numero #24 (14 maggio 2023): Nue no Onmyouji di Kawae Kouta

Si parte quindi il 9 aprile con Tenmaku Cinema di Shun Saeki e Yuto Tsukuda; dal post in alto, partendo dalla prima immagine a sinistra, notiamo che gli autori di Food Wars insieme a tutti gli altri, sono citati con delle storie precedentemente affrontate, per ricordare anche al pubblico i loro lavori precedenti.

Il 16 aprile è il turno di Kiruao di Tadatoshi Fujimaki; l’autore di Kuroro no Basket si mette di nuovo in gioco, anche qui con una storia ancora enigmatica. Anche qui non sappiamo ancora di cosa potrebbe trattare questo manga anche se tutti gli appassionati saranno sicuramente curiosi.

Il 7 maggio arriva poi il turno di Dri Tri di Jun Kirarazaka, mentre il 14 maggio, giusto la settimana dopo, arriva Nue no Onmyouji di Kawae Kouta.

Entrambe le immagini ricordano ancora una volta il lavoro degli autori, anche se non sappiamo ancora di certo di cosa parleranno queste storie, probabilmente sapremo di più nelle prossime settimane.

