Dragon Ball: l’imperfetta potenza di Gohan, un Saiyan nobile

Dragon Ball è senza dubbio uno dei manga più influenti di sempre capace di creare un’eredità davvero unica, nonostante tutti gli appassionati sono anche a conoscenza delle “dimenticanze” di Toriyama, capaci di creare dei buchi di trama forzati e soluzioni narrative “incastrate” a forza all’interno delle varie saghe.

Questi appena citati sono dei difetti sicuramente gravi, specie se andiamo a considerare i vari personaggi con i valori di forza annessi. In questo discorso è facile inserire Gohan, fin dalla Saga di Cell considerato uno dei Saiyan più forti della serie, se non quello con il potenziale maggiore capace di superare anche Goku e Vegeta.

Infatti sia il pubblico che l’autore, insieme a tutti gli altri personaggi della saga hanno sempre creduto e credono ancora nella potenza del primo genito di Goku, al momento “risvegliatosi” da un sonno abbastanza consistente, dove ha dato spazio a studio, famiglia e lavoro, senza dar peso alle minacce gravanti all’interno del Pianeta e dell’universo.

Lo stesso discorso è valso per Piccolo, quindi anche per questo il lungometraggio “Super Hero” ha esaltato i fan, per via di questo straordinario risveglio della coppia Gohan/Piccolo, considerato il vero padre del ragazzo per via della loro crescita emotiva e personale durante la saga dei Saiyan.

Così come dichiarato dallo stesso Toriyama, questo ha inciso molto sul potenziale del ragazzo visto che per sbloccarlo a dovere serve Piccolo e non Goku:

“Gohan è il personaggio più forte della serie, o almeno così si dice. Per sbloccare il suo vero potenziale non occorre il padre ma il mentore namekkiano”. Come leggiamo su Sportskeeda Anime.

Perché “potenza imperfetta”?

Semplicemente per via dei motivi citati in precedenza: Akira Toriyama ha sempre confermato questa congettura, ma sostanzialmente non lo hai mai dimostrato. Al momento non possiamo dire che Gohan sia più forte di Goku e Vegeta, specie se consideriamo l’attuale potenza dei due Saiyan.

La forma “Beast” ha donato di certo un gran livello al giovane Saiyan ma allo stesso tempo non ha dimostrato il fattore determinante che lo rende il miglior guerriero di Dragon Ball, specie se consideriamo quanto visto all’interno del lungometraggio.

Quindi al momento considerare Gohan il combattente più potente della storia è un affermazione abbastanza errata, anche se questo non conferma che non sia il più forte: al momento il personaggio è semplicemente in un limbo. Non ci resta che attendere nelle saghe future lo sviluppo della sua nuova forma.

In poche parole il pubblico, i personaggi della storia e anche l’autore, considerano Gohan un guerriero incredibile per via del suo potenziale ancora non definito, capace di essere il migliore come no; non ci resta l’attesa per spulciare al meglio questa questione.

Gohan Beast con la nuova saga del manga sarà reso canonico, quindi il tutto parte proprio da lì anche se in merito Toriyama non ha neanche confermato quanto sia forte Gohan in questa forma.

Dragon Ball: l’imperfetta potenza di Gohan, un Saiyan nobile

Gohan è un Saiyan nobile, dal cuore immenso, dedito alla famiglia, allo studio e alla ricerca scientifica. Come ben sappiamo un Saiyan per raggiungere il suo massimo livello di potenza deve cedere alla sua natura selvaggia, incontrollata, e proprio per questo dettaglio ci poniamo la seguente domanda: Gohan potrebbe mai lasciare tutto se stesso per concentrarsi su questo?

Al momento non possiamo rispondere ma stando alle ultime sulla sua vita probabilmente no. Goku per raggiungere tale potenza ha spesso abbandonato la sua famiglia per andare ad allenarsi altrove, cercando di sbloccare il massimo della sua potenza cedendo appunto, alla sua natura.

Questo concetto è presente anche dietro la prima trasformazione di Goku nel Super Saiyan, una forma altamente potente proprio per via del fattore appena discusso in questa sede.

Insomma per concludere non vogliamo dire che Gohan non sia il guerriero più forte di Dragon Ball, ma al momento ci mancano tutti gli elementi necessari per dirlo, data l’abbozzata nuova forma vista nel film e non ancora nel manga.

Con l’arrivo di Black Freezer Toriyama potrebbe finalmente dimostrare al pubblico di cosa è fatto il primo genito di Goku, donandogli una battaglia eclatante a cui solamente quest’utimo potrebbe far fronte. Voi cosa ne pensate? Sarebbe possibile una cosa del genere? O l’autore è sempre troppo fissato con Goku e Vegeta?

Fonte parziali Sportskeeda Anime