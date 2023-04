Dragon Ball Super come ben sapete ha messo al centro del manga gli eventi già visti dal pubblico all’interno del film Dragon Ball Super: Super Hero, rendendo così canonici il Dr. Hedo, Gamma 1 e 2 insieme a Cell Max, il villain definitivo del film.

Come spesso accade con questo franchise il pubblico, o meglio gli appassionati del manga mettono al centro delle discussioni interessanti per quanto riguarda la forza dei nuovi personaggi, contrapponendola a quella dei guerrieri storici come Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo e via discorrendo.

Questa volta al centro della discussione compaiono Gamma 1 e 2, i nuovi Androidi che stanno dando filo da torcere a Piccolo all’interno dei nuovi capitoli del manga disegnato da Toyotaro. Il post arriva da @DBSChronicles, uno dei profili Twitter più seguiti e amati per quanto riguarda il franchise creato da Akira Toriyama.

La domanda è la seguente: quanto sono forti Gamma 1 e Gamma 2? La risposta non la conosciamo, anche se possiamo fare dei paragoni considerando alcune vecchie saghe, come quella di Moro.

Da come potete vedere in calce Piccolo nel capitolo 58 del manga, conferma di percepire l’aura del Super Saiyan Blue, e questa cosa la dice lunga sull’aura e la forza del namekkiano.

Dragon Ball Super: quanto sono forti Gamma 1 e 2?

Piccolo can definitely sense Blue. Confirmed in Chapter 58. Hence, Gammas are Moro Arc Blue-level.

Infatti non tutti possono notare o sentire la forma di Goku, e visto che Gamma 2 tiene testa a Piccolo, sconfiggendolo addirittura, così come dice il post gli Androidi hanno un livello combattivo molto alto:

“Piccolo può sicuramente percepire la forma “Blue” di Goku. Questo è confermato nel capitolo 58. Quindi, i Gammas sono di livello Moro Arc Blue. Fine della discussione.”

Piccolo conferma all’interno del manga tale affermazione, dicendo che la loro forza è addirittura superiore alla sua. Infatti da come abbiamo visto, Piccolo deve trasformarsi nella sua forma “Orange” per sconfiggere i due Androidi, quindi questi ultimi hanno un livello di potenza davvero considerevole.

