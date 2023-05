One Piece 1060: Toei estende il miglior combattimento di Zoro nella saga di Wano

Il manga di One Piece si trova al momento nel suo arco narrativo finale e l’anime invece prosegue l’adattamento degli eventi della saga di Wano sul piccolo schermo. E, come già dimostrato negli episodi precedenti, la qualità di questi è impeccabile. Mentre Rufy si occupa di Kaido, il resto della ciurma del protagonista della serie si tiene impegnato in battaglia. Infatti Sanji sta affrontando Queen e Zoro è impegnato ad affrontare King, una Superstar dei Pirati delle cento bestie.

L’anime di One Piece ha rilasciato l’episodio 1060, che ha visto una delle migliori battaglie di Zoro della saga di Wano. Questa presenta dei contenuti extra in quanto Toei Animation ha esteso alcune parti della lotta contro King.

Roronoa Zoro è impegnato ad affrontare un nemico ostico da settimane ormai, come accade esattamente nel manga. Il braccio destro di Kaido è un osso duro, ma Zoro non è uno che si arrende facilmente. L’episodio 1060 intitolato “Il segreto di Enma! La spada maledetta che fu data a Zoro“, uscito il 30 aprile, si vede chiaramente quanto detto sullo spadaccino in una clip estesa contro King.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider longlivejulien1. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

I lettori di One Piece non aspettavano altro che vedere Zoro brillare in battaglia nello scontro con King. Principalmente gli appassionati volevano che Zoro avesse più spazio in questa fase dell’anime e così è stato. In questa fase di combattimento estesa, si può vedere un’altissima rapidità dei movimenti e dei riflessi di Zoro.

Per quanto riguarda il resto di questo episodio, One Piece non ha deluso una rivelazione importante su Zoro. Lo spadaccino viene spinto al limite al punto da riuscire a manipolare l’Haki come non aveva mai fatto prima. Questa novità ha reso lo spadaccino ancora più forte di prima, ma allo stesso tempo non è facile controllare Enma che continua a procurare danni a Zoro stesso. Tuttavia stiamo parlando di un combattente dalla resistenza e tenacia fuori dal normale, quindi non si arrenderà fino a quando non padroneggerà completamente questo nuovo potere.

Tutti gli episodi della saga di Wano di One Piece sono disponibili su Crunchyroll sottotitolati in italiano. L’episodio successivo, il 1061, è previsto per il 7 maggio e sarà intitolato “Il colpo del diavolo! Sanji vs Queen”.

Fonte – Comicbook