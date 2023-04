One Piece – Rufy e Kobi potrebbero allearsi contro la Marina?

Il mondo di One Piece è estremamente ricco di personaggi e personalità tutte diverse tra loro. Eiichiro Oda nel corso della sua carriera ha disegnato un vasto numero di personaggi che si sono rivelati nemici o alleati dei protagonisti principali. Quello che Oda riesce meglio ad esprimere è sicuramente la personalità di ogni personaggio di One Piece come anche le loro ambizioni. Spesso, nonostante ci siano conflitti di interessi tra pirati, le alleanze non mancano per poter superare un nemico comune molto potente. Una situazione del genere si è verificata durante gli eventi di Wano, dove i Pirati di Kidd, Law e di Rufy si sono alleati per cancellare la tirannia di Kaido.

Ma anche un’alleanza tra pirati non è poi così inedito in One Piece. Lo è invece una tra i Pirati e la Marina, che non ha nulla a che fare con casi come quello in cui Smoker lascia andare Rufy, come segno di “ringraziamento”, per aver ordinato a Zoro di salvarlo dall’allagamento del Rain Dinners di Rainbase, durante l’arco di Alabasta. Uno scenario rivoluzionario sarebbe vedere un gruppo della marina combattere al fianco di una ciurma di pirati per attaccare una grande flotta del Governo Mondiale o della Marina stessa.

In questa discussione infatti vogliamo cercare di capire se Rufy e Kobi potrebbero allearsi in uno scontro contro la Marina o il Governo Mondiale. Questa ipotesi nasce dopo gli eventi descritti nel capitolo 1080 di One Piece e anche perché tra Kobi e Rufy c’è sempre stato grande amicizia e soprattutto rispetto.

One Piece – Rufy e Kobi potrebbero allearsi in uno scontro contro la Marina?

IN QUALITÀ DI MEMBRO DELLA SWORD NON DEVE DARE CONTO ALLA MARINA

Kobi è un capitano di vascello del quartier generale della Marina e un membro dell’unità speciale SWORD. Quello che sorprende di questa forza speciale segreta del quartier generale è che possono decidere di attaccare in Imperatore senza dover aspettare di ricevere il permesso dei superiori. Quindi hanno piena libertà di attaccare i pirati che vogliono e quindi fondamentalmente sono liberi di prendere iniziative. Tuttavia, allo stesso tempo, la Marina può disconoscerli in qualsiasi momento. Questo vuol dire che Kobi è un marine ma allo stesso tempo non lo è. I componenti di questa organizzazione possono agire come meglio credono ma tutto dipende dai valori che incarnano. Alla luce di questo dettaglio e considerando che Kobi è un personaggio con un carattere simile a quello dello stesso Rufy, quindi determinato, deciso e pronto a tutto per difendere i propri ideali, non sarebbe impossibile vedere i due allearsi per affrontare anche la Marina stessa.

CONOSCE BENE IL MONDO DELLA PIRATERIA

Quando Kobi era molto giovane è stato costretto a lavorare come mozzo da Albida dopo essersi accidentalmente imbarcato sulla sua nave. A causa della sua vigliaccheria, Kobi eseguiva tutti gli ordini della piratessa, nonostante venisse denigrato e preso a calci, poiché la temeva. Dunque veniva spesso deriso dagli altri membri dell’equipaggio. Dopo avere incontrato Rufy però, Kobi si è reso conto che avrebbe dovuto anche lui essere disposto a morire per il suo sogno, trovando così il coraggio di esprimere ciò che pensa ad Albida di lei. Quindi Kobi, pur non essendo un pirata, ha viaggiato su una nave pirata e sa benissimo quali sono i loro modi di fare e di pensare. Questo aspetto può avvantaggiare il marine a capire come agire per contrastarli.

RUFY E KOBi NUTRONO UN FORTE RISPETTO RECIPROCO PER I LORO SOGNI

Rufy non ha mai avuto dubbi sul suo sogno e soprattutto non ha mai avuto problemi a urlarlo al mondo. Anche Kobi ha da sempre un sogno, ossia quello di diventare un Ammiraglio della Marina. Ma a differenza di Rufy, non ha mai avuto molta sicurezza e fiducia in se stesso e non ha mai voluto esternare i suoi obiettivi, vivendo una vita passiva. La sua vita però cambia proprio dopo l’incontro con Rufy, il quale gli fa capire di dover cambiare e rincorrere il suo sogno senza mai esitare. L’incontro con Cappello di Paglia si rivela determinante per la crescita del personaggio, che diventa più coraggioso. Tra i due c’è sempre stato un grosso rispetto, sia per le loro gesta che per i loro sogni. Nonostante sia un marine, ogni volta che Kobi apprende dei traguardi di Rufy, si emoziona facendo sempre il tifo per lui. Inoltre parliamo di un pirata che non vuole conquistare né distruggere, quindi si può dire che l’unico vero alleato pirata potenziale di Kobi non può che essere Rufy, anche perché condividono ideali molto simili.