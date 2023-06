Nuovo allenamento per Vegeta

Dragon Ball Super 93 ha approfondito l’allenamento di Goku, Broly e Vegeta, cosa non fatta all’interno del lungometraggio animato DBS: Super Hero. Quindi rispetto al film questo capitolo ha donato una ventata d’aria fresca a un arco narrativo che poteva cadere all’interno del baratro del “ripetitivo”.

Nello specifico Toriyama e Toyotaro si sono focalizzati su un nuovo allenamento specifico per il principe dei Saiyan, dove quest’ultimo si concentra e allena con la meditazione, una tecnica utilizzata anche da Jiren per espandere e rafforzare la sua aura.

Senza manco a dirlo questa tecnica potrebbe giovare ai problemi di rabbia incontrollata di Broly, risolvendo così un grosso problema per il leggendario Saiyan. Detto questo Vegeta ha messo da parte l’orgoglio per capire il motivo per cui ha perso tante battaglie, maturando ancora una volta dal lato personale.

A quanto pare il Principe dei Saiyan questa volta sembra aver trovato la strada giusta per crescere, sia di potenza che di mentalità: “Attaccare verso un nemico in maniera rilassata rende la tua mossa inaspettata, impedendo al tuo avversario di leggere i tuoi attacchi.

Così è possibile avere una potenza esplosiva istantanea preservando la resistenza. Lì fuori ci sono nemici già capaci di farlo e quindi questa volta il mio allenamento deve essere svolto nella mia mente”.

Dragon Ball Super 93: nuovo capitolo, nuovi allenamenti

Whis, conoscendo Vegeta è rimasto veramente sorpreso dopo aver visto questa tecnica di allenamento e ha pensato che questa volta il guerriero è davvero cresciuto, così come leggiamo su CB.

Dragon Ball esplora un mondo già anticipato all’interno degli altri archi narrativi dove la preparazione del copro deve avvenire prima nell’anima, nella mente, per poi farlo scorrere in maniera fisica dopo una grande preparazione mentale.

Il controllo dello spirito è la chiave vincente certe volte, nonostante la natura selvaggia dei Saiyan che da sempre li contraddistingue. Voi cosa ne pensate di questa svolta?

Fonte Comic Book