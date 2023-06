Dragon Ball Super come ben sapete ha mostrato l’incredibile nuova forma di Black Freezer, al momento un grosso ostacolo per i nostri protagonisti. Dopo un lungo silenzio su questa nuova forma tramite Comic Book possiamo vedere alcune tavole a colori con al centro il noto villain che fa fuori senza pietà un noto nemico.

Queste tavole a colori le abbiamo viste all’interno del nuovo volume giapponese di Dragon Ball Super, come ben sapete molto in voga in territorio nipponico. Tale pubblicazione ha quindi concluso l’arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto e per questo abbiamo modo di vedere Freezer a colori.

Dopo la longeva epopea di Gas e compagnia l’arco narrativo si conclude grazie a Freezer, che senza pietà elimina quasi tutti i combattenti sul terreno, lasciando Goku e Vegeta a terra dopo un terribile K.o.

Le tavole in questione, che potete vedere qui ammutoliscono gran parte del pubblico, che visto il nome si aspettavano un personaggio tutto nero con alcune sfumature di bianco/grigio. In realtà prevale il viola, visto che anche all’interno delle parti nere è fortemente presente.

Visto che il noto villain compare alla fine della saga di Granolah le sequenze mostrate nelle tavole sono quelle finali, quindi anche Gas e tutti gli altri si presentano nei loro colori ufficiali, nel caso di un futuro adattamento anime.

Dragon Ball Super: Black Freezer a colori nelle tavole del manga

Quindi sostanzialmente il personaggio si presenta simile a Gold Freezer, visto che il design è totalmente uguale se non per i colori. Questo non cambia e mette ancora in dubbio chi potrebbe batterlo, anche se nella nuova saga Broly potrebbe giocare un ruolo fondamentale in merito.

Voi cosa ne pensate della nuova saga di Dragon Ball Super? Invece cosa dite di Black Freezer?

Fonte Comic Book – Twitter