Kazue Kato (Blue Exorcist) parteciperà al progetto dei 40 anni di Dragon Ball

Kazue Kato, mangaka famoso per aver lavorato a Blue Exorcist è pronto a dare il suo contributo per celebrare i 40 anni di Dragon Ball. Recentemente abbiamo riportati che il mangaka di Black Clover, Yuki Tabata, ha partecipato al progetto intitolato Dragon Ball Gallery Project, ridisegnando il volume 40 del manga. Il manga shonen più famoso e amato di sempre scritto e disegnato da Akira Toriyama celebrerà il suo 40°anniversario con la rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha il prossimo anno.

E per l’occasione e mostrerà una mostra speciale in onore di Dragon Ball che porterà il nome di diversi altri mangaka. Infatti la particolarità di questo progetto è proprio questa, dato che Shueisha ha pensato di coinvolgere una serie di mangaka dando loro la possibilità di scegliere ogni mese, una delle 42 copertine della serie fino a novembre 2024.

Questo progetto coinvolgente è in lavorazione da un paio d’anni. E ogni mese un mangaka si fa avanti per dare il suo tributo all’importante traguardo della serie di Toriyama. I vari artisti e creatori di manga di Shueisha sono stati reclutati per condividere le loro interpretazioni delle varie copertine del manga di Dragon Ball. Dunque dopo Yuki Tabata, il prossimo mangaka che condividerà la sua interpretazione di uno dei volumi restanti di Dragon Ball sarà Kazue Kato. Avremo modo di condividere il lavoro concluso nel prossimo numero della rivista Saikyo Jump di Shueisha.

Verso la fine del 2022 abbiamo riportato una novità molto interessante legata a Blue Exorcist. Infatti in occasione del Jump Festa, è stato annunciato che, dopo diversi anni dal primo adattamento animato prodotto dallo studio di animazione A-1 Pictures, sarebbe tornato con una nuova produzione animata.

In questa occasione Kazue Kato stesso aveva condiviso un messaggio con tutti i suoi fan per celebrare questo nuovo progetto di Blue Exorcist. Dal suo annuncio è trascorso un po’ di tempo, ma nonostante questo non abbiamo ricevuto novità. Riportiamo quindi quello che avevo già condiviso. Questo progetto probabilmente non sarà una serie originale, ma continuerà a seguire la storyline dell’adattamento orginale.

