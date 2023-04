Il fumettista di Invincible realizza un crossover con Uzumaki di Junji Ito

Invincible un fumetto statunitense scritto da Robert Kirkman, e disegnato da Cory Walker e Ryan Ottley. Pubblicato da Image Comics Invincible si è concluso nel 2018, portando a termine la storia di Mark Grayson. Molti riconosceranno il nome di Kirkman, famoso per essere il creatore di The Walking Dead. Da quando la serie è giunta al termine, il fumettista Ryan Ottley ha lavorato per Marvel Comics su titoli come The Amazing Spider-Man e Hulk.

Ora con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare che Ottley ha unito il mondo di Invincible con quello di Uzumaki di Junji Ito in una nuova e inquietante illustrazione crossover.

Invincible ha ricevuto anche una serie televisiva animata distribuita sulla piattaforma di streaming Prime Video, che ha debuttato nel 2021. Nello stesso hanno è stata annunciata una seconda e terza stagione, che seguiranno Mark Grayson nel suo viaggio da giovane supereroe. Tuttavia non ci sono ancora notizie precise sulla data di uscita della seconda stagione, nonostante sia molto attesa dai fan.

La stessa situazione la sta vivendo l’adattamento anime Uzumaki di Junji Ito. Annunciato nel 2019, l’anime conterà 4 episodi e sarà prodotta da Production I.G e direttamente supportata da Adult Swim. Al momento non ci sono ancora novità sulla sua data di uscita, dopo diversi slittamenti dovuti alla pandemia da COVID-19. Come molti fan sapranno, l’anime segue la storia di una città maledetta da un’ossessione per le spirali.

Mark Grayson è un giovane per metà viltrumita che acquisisce i poteri da supereroe e non combatte mai da solo. Uno dei suoi più grandi alleati è la giovane eroina nota come Atom Eve, che ha poteri che le consentono di riorganizzare la materia intorno a lei e di renderla una vera potenza. L’illustrazione di cui stiamo parlando realizzata da Ryan Ottley, vede quindi Eve soffrire della stessa maledizione rappresentata in modo impeccabile da Junji Ito in Uzumaki. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

🌀 A Junji Ito Uzumaki inspired INVINCIBLE commission done at @MegaConOrlando 🌀 pic.twitter.com/zN5vNfatT3 — RYAN OTTLEY (@RyanOttley) April 5, 2023

Riguardo Junji Ito all’inizio di quest’anno ha debuttato il nuovo adattamento anime Maniac: Japanese Tales of The Macabre. Recentemente abbiamo anche riportato un nuovo progetto, ossia un adattamento live-action di uno dei racconti più macabri del mangaka. Si tratta di Bloodsucking Darkness e sarà sviluppato da Fangoria Studio.

Fonte – Comicbook