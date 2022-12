Invincible 2 arriverà nel 2023

Invincible 2 sarà pubblicato sulla piattaforma streaming Prime Video durante il 2023, anche se attualmente non sappiamo ancora la data precisa da parte della produzione. La prima stagione è stata fin da subito amata dal pubblico e quindi questa notizia è stata davvero apprezzata da tantissimi appassionati intorno a questa serie TV.

Recentemente Collider ha condotto un’intervista a uno dei capi di Amazon Studio Vernon Sanders, che ha appunto confermato che il 2023 sarà l’anno d’Invincible, uno dei prodotti più interessanti del catalogo esclusivo di Prime Video.

La serie è arrivata nel 2021 e durante il corso di quest’anno sono stati pubblicate già dei dettagli per una terza stagione, al momento ancora in alto mare ovviamente; ma stando alle fonti si farà. Il materiale di certo non manca visto che il fumetto da cui è tratto è stato serializzato per molti anni, quindi il racconto è abbastanza profondo.

Durante l’intervista Sanders ha cercato ovviamente di essere vago, accennando a una risposta molto semplice: “il 2023 sarà un bellissimo anno per gli appassionati”, in risposta alla domanda riguardanti gli aggiornamenti per Invincible 2.

Dopo l’insistenza dell’intervistatore il capo di Amazon Studios ha voluto esporsi maggiormente per quanto riguarda questa seconda stagione: “Sì è ufficiale, nel 2023 arriverà su Prime Video la tanto attesa seconda stagione”, ma come accennato quest’ultimo non si è esposto al riguardo di una data precisa, ma l’importante è sapere questo.

La serie è tratta da un fumetto scritto da Kirkman e disegnato da Cory Walker e Ryan Ottley, e segue le avventure di Mark Grayson (doppiato da Steven Yeun) mentre cerca la sua strada e scopre la sua natura come essere “speciale” dato la sua natura non del tutto umana.

Il padre è uno degli eroi più potenti dell’universo, ovvero Omni-Man (doppiato da J.K Simmons) e questo ovviamente per Mark non è un buon “peso” da sopportare, visto il futuro che lo attende per via di questo movente. La serie è molto splatter e non ha pietà davvero per nessuno, specie per il protagonista Mark.

Invincible 2 sarà disponibile quindi, a partire dal 2023 su Prime Video.

