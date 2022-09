Invincible è tratto da un famoso fumetto americano scritto da Robert Kirkman, il celebre fumettista dietro The Walking Dead. Dopo l’incessante successo su Prime Video la serie TV ha abbracciato un utenza sempre più crescente tanto da confermare lo show anche per una seconda e terza stagione. Da lì però non si hanno avuto più notizie.

Però a tal proposito la situazione sembra smuoversi per quanto riguarda la seconda stagione e sembra che a breve ci sarà anche una data ufficiale per la pubblicazione dei nuovi episodi su Prime Vide, anche se ancora lontana al momento.

Un membro dello staff durante una nuova intervista al riguardo di Invincible, tramite il canale Youtube The Movie Dweeb ha confermato che l’audio della seconda stagione è completo, mentre sono iniziate anche le prime registrazioni per la terza stagione.

Khary Payton di Invincible, che nella serie interpreta Black Samson ha dichiarato: “Abbiamo terminato la maggior parte dei lavori per la seconda stagione e sono anche iniziati quelli della terza. Al momento non posso confermare una finestra di uscita per la seconda serie di Invincible, visto che spesso gli Studi di animazione ritardano con il progetto e non possiamo ancora confermare nulla. Abbiamo finito la parte audio ma non quella animata a quanto pare”.

Invincible: arrivano aggiornamenti sulla seconda stagione!

La nota è positiva quella di Payton ma ovviamente non può dire quando uscirà la seconda stagione, dato che nelle serie animate la registrazione vocale dei doppiatori viene elaborata molto prima, anzi forse è una delle prime cose che di solito fanno durante una produzione del genere; solo successivamente si procede con le animazioni vere e proprie.

Quindi seguendo questa base possiamo anche dire che tutto il cast stia già lavorando alla terza stagione per quanto riguarda il doppiaggio, mentre lo Studio di animazione sta ancora animando la seconda stagione della serie. Non sappiamo quindi la data di uscita della seconda serie ma oggi abbiamo ottenuto aggiornamenti dopo alcuni mesi di silenzio.

Invincible quindi potrebbe avere presto una data di uscita ufficiale, anche se probabilmente avverrà nel 2023 dato che le animazioni probabilmente non sono ancora concluse. Fatto sta che almeno il doppiaggio è terminato, stando a quanto detto da CBR e CB infatti gli attori starebbero già lavorando alla terza stagione.

Fonte The Movie Dweeb – Youtube – Fonte CBR e CB