Invincible torna con l’edizione Omnibus, data d’uscita e anteprima a Lucca

Invincible pronto a tornare con una curatissima edizione Omnibus: saldaPress annuncia l'uscita del primo volume, in anteprima a Lucca.

Successo travolgente quello di Invincible, fumetto made in USA scritto da Robert Kirkman per i disegni di Cory Walker e Ryan Ottley; con l’arrivo della serie animata su Amazon Prime Video, che ha letteralmente spopolato sul servizio streaming, una più ampia fascia di pubblico ha potuto scoprire il meraviglioso mondo supereroistico del creatore di The Walking Dead.

Pubblicata negli USA da Image Comics dal 2003 al 2018, dopo la sua conclusione il fumetto è pronto a tornare con una nuova edizione ancora una volta targata saldaPress, casa editrice che ne detiene i diritti nel nostro paese dopo aver raccolto il timone da Edizioni BD.

Proprio la casa editrice di Reggio Emilia ha ora annunciato l’uscita dell’attesissima edizione Omnibus, che sarà disponibile in anteprima alla prossima edizione di Lucca Comics & Games.

Invincible Omnibus, annunciato finalmente il primo volume dell’attesissima edizione

Spinto dall’entusiasmo generato dalla serie animata Amazon Prime Video, questo primo volume dell’edizione Omnibus è pronto a conquistare ancora una volta tutto il pubblico italiano.

Come annunciato sui social dalla casa editrice di Reggio Emilia, il capolavoro supereroistico creato da Robert Kirkman e Cory Walker torna ora in una collana di grandi volumi cartonati da oltre 400 pagine ciascuno al prezzo di €35, curata in ogni minimo dettaglio; saldaPress, nel corso degli anni, ci ha abituato ad edizioni capolavoro e dunque le aspettative dei lettori sono altissime.

In totale, saranno ben nove i volumi pubblicati, con una cadenza bimestrale; il primo volume sarà disponibile in anteprima a Lucca Comics & Games, mentre arriverà ufficialmente sul mercato a partire dal 2 dicembre. Un’occasione imperdibile, per fare magari un regalo graditissimo agli amanti dei supereroi.

Tutto su Invincible

La storia vede protagonista Mark Grayson, un adolescente come tanti se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-Man, il più grande supereroe del mondo. Quando scopre finalmente i suoi poteri, il mondo di Mark cambia totalmente ed inizia a svolgere la sua attività da supereroe sotto il nome di Invincible.

La lunga saga pop scritta da Robert Kirkman e disegnata da Ryan Ottley e Cory Walker ha appassionato milioni di lettori in tutto il mondo; grande merito riconosciuto quello di aver rifondato per una nuova generazione di lettori il mito del supereroe, . Tra amori adolescenziali, viaggi temporali, guerre interplanetarie e mostri di ogni forma e dimensione, non mancano colpi di scena, ironia, azione e scene che strizzano l’occhio allo splatter.

Nel frattempo, già da tempo ormai gli Amazon Studios hanno rinnovato la serie animata per una seconda e terza stagione; visto come è stata accolta dagli spettatori della piattaforma streaming, la decisione non sorprende affatto.

Nel cast dei doppiatori originali, nomi altisonanti del calibro di Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells; e poi ancora Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman, Chris Diamantopoulos, Melise, Kevin Michael Richardson.

L’entusiasmo è alle stelle e non potrebbe essere altrimenti: pronti a vivere una nuova avventura fumettistica, in attesa dei nuovi episodi della serie animata?