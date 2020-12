La prossima settimana esordirà nelle fumetteria americane Solid Blood, una nuova serie firmata da Robert Kirkman e Ryan Ottley ovvero il team creativo dietro una delle migliori serie degli ultimi 10 anni: Invicible (pubblicata in Italia da saldaPress) che diventerà prestouna serie animata per Amazon Prime Video.

Tuttavia il lancio di Solid Blood è tutt’altro che ordinario, ecco perché!

Solid Blood, il fumetto da un’altra dimensione

Basterebbe leggere solo i nomi coinvolti per correre, metaforicamente, ad acquistare l’albo se non fosse che, come ormai ci ha abituato, Robert Kirkman ha svelato la sua esistenza solo ieri con un singolare video sul suo canale youtube personale che trovate in testa all’articolo.

Kirkman ha infatti rivelato che Solid Blood è un fumetto che non è mai esistito. Questi personaggi sono stati discussi da lui e Ryan Ottley in passato ma non hanno mai visto la luce e pochi giorni fa infatti sono apparse nei magazzini della Image centinaia di copie di Solid Blood #17 – proveniente da un’altra dimensione sostiene lo scrittore – che verrà distribuito alle fumetterie dalla prossima settimana!

Robert Kirkman aveva già lanciato a sorpresa altre serie come Die!Die!Die!, il one-shot Here’s Negan e soprattutto l’albo conclusivo di The Walking Dead.

Tuttavia è la prima volta che un lancio viene orchestrato in maniera così teatrale sollevando genuina curiosità: vedremo mai i 16 albi precedenti?

Vedremo come si evolverà la situazione di Solid Blood di cui sappiamo ben poco. Dalle immagini intraviste nel video sembrerebbe una serie di fantascienza la cui estetica riprende alcuni stilemi della Image anni ’90, anche qui cresce la curiosità!

Ma soprattutto Ryan Ottley è ufficialmente sotto contratto in esclusiva con la Marvel quindi, tecnicamente, non avrebbe potuto disegnare questo albo né potrà disegnare i successivi.

Non ci resta che attendere una settimana per capire l’entità del nuovo progetto del fortunato team creativo.

