Jujutsu Kaisen: annunciata la collaborazione con Fortnite

Jujutsu Kaisen ha riscosso un grande successo mondiale da quando ha debuttato, e adattamento animato di MAPPA, ha sicuramente contributo. Di fatto sono seguite diverse collaborazioni e oggi vogliamo riportarne una Fortnite. Infatti questa settimana è stato confermato che il gioco battle royale di Epic Games darà il benvenuto ai personaggi di Jujutsu Kaisen nell’Item Shop.

La nuova collaborazione arriva insieme ad un breve trailer che mostra almeno quattro personaggi disegnati da Akutami, che faranno parte della collezione Jujutsu Kaisen. Al momento non ci sono ulteriori dettagli che caratterizzeranno le skin principali.

Tuttavia possiamo riportare quando le skin verranno rilasciate da Epic Games, che saranno disponibili insieme al rilascio dell’aggiornamento v25.30.

Il trailer condiviso è sicuramente breve, ma è possibile riconoscere Gojo, Megumi, Yuji e Nobara. Sono tutti confermati e faranno parte del crossover Jujutsu Kaisen. I quattro personaggi sfoggiano il loro solito e familiare outfit, anche se lievemente adattato allo stile di Fortnite. Di seguito riportiamo il trailer:

To break the curse, use the curse… pic.twitter.com/wsiAd2KXmw — Fortnite (@FortniteGame) August 1, 2023

Ovviamente i fan di Fortnite non saranno molto sorpresi di questa notizia. Infatti girano sempre in anticipo dei leak sulle skin imminenti del videogioco. Quindi mancava solo l’ufficialità per l’approdo di jujutsu Kaisen.

Le diverse fughe di notizie durante il fine settimana hanno anticipato il crossover di un’altra grande serie anime era in arrivo prima che un insider di Fortnite si facesse avanti con informazioni che dicevano che la collaborazione sarebbe stata con Jujutsu Kaisen. Quelle fughe di notizie si sono concretizzate completamente dalla prima all’ultima. Lo stesso leaker ha anche condiviso alcune immagini che sembrano mostrare altre parti della collaborazione con Jujutsu Kaisen, inclusi i cosmetici che saranno inclusi nel bundle con le diverse skin dei personaggi.

Con questa nuova collaborazione, ora confermata, possiamo parlare di un altro dei numerosi crossover che Fortnite ha svelato in rapida successione. Di fatto proprio recentemente, il videogioco ha confermato un inaspettato crossover con Futurama in concomitanza del revival della serie animata e la nuova stagione da poco uscita. Anche la collezione Terminator è stata recentemente ampliata con l’aggiunta dell’iconica skin T-800 di Arnold Schwarzenegger.

Fonte – Comicbook