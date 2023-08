JoJo: Hirohiko Araki parla dell’incontro con Clint Eastwood

Le Bizzarre Avventure di JoJo è tra i manga seinen più famosi scritto e disegnato da Hirohiko Araki. E con il presente articolo vogliamo riportare un aneddoto che riguarda l’incontro del mangaka con il famoso attore americano Clint Eastwood. Araki da questo incontro è persino riuscito a portarsi a casa uno strano souvenir.

L’intera faccenda è riemersa di recente attraverso la traduzione di un’intervista di Araki, che si è diffusa rapidamente sui social media. Pare che il mangaka di JoJo abbia proprio parlato di quella volta che ha potuto conoscere Eastwood. E oltre ad aver parlato di questo momento più unico che raro e dell’icona di Hollywood, Araki ha confessato di aver portato a casa un souvenir bizzarro. Infatti si tratta di uno spuntino che Eastwood ha sgranocchiato senza finirlo.

Araki ha confessato di aver vissuto questo incontro con una certa emozione e nervosismo. “Stava mangiando questo enorme biscotto mentre stavamo parlando, e poi ne ha lasciato circa la metà. L’ho portato a casa come souvenir” confessa il mangaka.

Chiaramente, Araki ha realizzato un sogno quando ha avuto la possibilità di incontrare Eastwood. Quello che è interessante è sicuramente scoprire come i due si sono incontrati. Araki ha incontrato Clint Eastwood in occasione di un evento l’anno, proprio durante i 25 anni di JoJo. Sono stati fotografati mentre parlavano tra loro, quindi Araki ha potuto sperimentare com’era incontrare una stella di Hollywood. Ma bisogna anche dire che Eastwood, ha incontrato uno dei mangaka più famosi di tutti i tempi.

Dopotutto, la reputazione di Araki conosce pochi limiti. Il mangaka ha lavorato duramente al suo manga per decenni, ed è tutt’ora in corso. Non molto tempo fa infatti, il franchise è tornato con la pubblicazione della nona parte del manga intitolata The JOJOLands. Rappresenta la terza parte che si svolge all’interno dell’universo di Steel Ball Run, dove il protagonista è Jodio Joestar, nipote di Joseph Joestar.

Le vicende sono ambientate alle Hawaii, durante i primi anni 2020. La storia narra del protagonista sopra menzionato e di suo fratello maggiore Dragona, con il quale si dedicano ad attività illegali per aiutare la madre, e del desiderio di Jodio di essere ricco.

Fonte – Comicbook