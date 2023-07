JOJOLands: Araki rivela il suo personaggio preferito

Le Bizzarre Avventure di JoJo è uno dei manga seinen più amati e famosi di sempre e Araki è tornato con The JOJOLands, la nona parte della serie. E quesa ha introdotto alcuni nuovi personaggi che si sono aggiunti al roster dei Joestars. In particolar modo Araki ha dato spazio ai due protagonisti principali di JOJOLands, i cui nomi sono Jodio e Dragona. Inoltre la nona parte della lunga serie ha anche gettato Kishibe Rohan nella mischia.

Oggi riportiamo che in un recente trafiletto allegato al manga, Hirohiko Araki ha rivelato uno dei suoi personaggi preferiti del nuovo arco narrativo. E questa rivelazione potrebbe considerarsi come una svolta.

A parte i nuovissimi Joestars, The JOJOLands ha introdotto alcuni nuovi personaggi. Ad unirsi a Jodio e Dragona nella loro missione iniziale, che consisteva nel rubare un diamante dal famoso mangaka, Kishibe Rohan, c’erano Usagi Arohaoe e Paco. Gli alleati dei fratelli Joestar hanno due stand unici che sicuramente tornano utili nelle loro losche operazioni.

Il “Matte Kudasai” di Usagi ha la capacità di trasformarsi in un oggetto che gli altri intorno a lui desiderano che sia, sebbene Usagi non possa farlo da solo. Riguardo invece lo stand di Paco, noto come “The Hustle”, consente di attaccare gli oggetti al suo utilizzatore. E questo agevola molto la capacità di Paco di rubare tutto ciò che vuole.

In un recente numero di Ultra Jump, ossia la rivista che pubblica Le Bizzarre Avventure di JoJo: The JOJOLands, Araki ha rivelato sorprendentemente il suo personaggio preferito da disegnare. E il personaggio in questione è proprio Paco, che primeggia su tutti quelli della nuova generazione. Araki confessa quindi che il suo personaggio preferito da disegnare è Paco.

JOJOLands è stato annunciato nel 2021 nel numero di settembre di Ultra Jump e ha debuttato con il primo capitolo a marzo 2023. Al momento, dopo la conclusione di Stone Ocean su Netflix, David Production deve ancora confermare o meno il prosieguo della serie. Prima che l’adattamento anime arrivi agli eventi di The JOJOLands, dovrà affrontare prima quelli di Steel Ball Run e di JoJolion.

Fonte – Comicbook