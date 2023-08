Real di Takehiko Inoue tornerà il 24 agosto

Takehiko Inoue è uno dei mangaka più famosi e amati di sempre che ha segnato una lunga generazione di lettori. Il mangaka è principalmente conosciuto per le serie Slam Dunk e Vagabond, non a caso due dei manga più venduti della storia. Molte delle sue opere, tra cui quelle appena menzionate, si concentrano sul basket, difatti lo stesso Inoue è un grande fan di questo sport.

Basti pensare che Slam Dunk è uno dei manga spokon più celebri in patria e nel mondo. Uno degli aspetti più originali di questo manga è che ha contribuito in maniera molto decisiva alla diffusione e allo sviluppo del basket proprio in Giappone. In altre parole tantissimi ragazzi hanno iniziato a praticare questo sport dopo aver letto l’opera di Inoue. Con il presente articolo vogliamo però parlare di una grossa novità che entusiasmerà tutti i fan, legata ad un altro manga di Inoue sempre incentrato sulla pallacanestro.

Si tratta infatti di Real e recentemente abbiamo condiviso un aggiornamento che ne annunciava il ritorno. E oggi riportiamo la data ufficiale del ritorno del manga di Inoue! L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Real" by Takehiko Inoue (Slam Dunk, Vagabond) will resume on August 24, 2023 in Weekly Young Jump issue 39/2023. It will get one of the rare manga covers for Young Jump too. Usually the mag only has gravure covers. pic.twitter.com/tEmB6qhTVm — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) July 31, 2023

Come si può vedere, Real farà il suo attesissimo ritorno il 24 agosto di quest’anno sul numero 39 della rivista Weekly Young Jump. E per celebrare il suo ritorno, Inoue disegnerà una delle cover più rare della rivista giapponese.

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Takehiko Inoue, sempre incentrato sul basket. Tuttavia affronta le vicende della vita di tre ragazzi, Kiyoharu, Tomomi e Hisanobu, legati in un modo o nell’altro al mondo dei disabili e in particolare della pallacanestro in carrozzina. Il debutto di Real risale al 1999 sulla rivista Weekly Young Jump e i capitoli sono raccolti in volumi tankōbon editi da Shūeisha. I primi quattordici volumi hanno venduto più di 16 milioni di copie solo in Giappone. Questi numeri attestano ampiamente il tipo di successo riscosso da quest’opera.

