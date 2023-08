Tra le uscite J-POP Manga del 2 agosto 2023 si segnala Alice in Borderland Retry, sequel della serie sul survival game più folle di sempre riadattata con successo anche in live-action su Netflix! Anni dopo l’agghiacciante survival game nella Tokyo alternativa della “Terra di confine”, Arisu si è lasciato alle spalle lo studente pigro e disadattato di un tempo. Tuttavia, mentre va verso un tempio, il giovane si ritrova all’improvviso di nuovo a Borderland…

Arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online in questa data anche il prequel di Re: Zero in un elegante cofanetto da collezione: Re: Zero – Starting Life in Another World. The Frozen Bond!

Sette anni prima del suo incontro con Subaru Natsuki, la mezzelfa Emilia vive tra le nevi e i ghiacci della foresta di Elior, con l’unica compagnia del fido famiglio Puck. La quiete di Emilia e Puck, però, sarà presto turbata dall’attacco di un formidabile e rabbioso avversario: Melakuera, il grande spirito del fuoco!

Ancora una volta Osamu Tezuka dimostra la sua estrema versatilità con Sul fondo del cielo, uno straordinario volume antologico che ritrae il Giappone degli anni Settanta con l’inconfondibile stile e ironia del padre del manga.

Continuano BJ Alex 17, Ice Guy & Cool Girl 5, Kakegurui Twin 12, Tableau Gate 25, Under Ninja 8, Harahara Sensei 2 e Ottoman 5.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 2 agosto 2023.

Alice in Borderland Retry

di Haro Aso

12,00 €

Ryohei Arisu, sopravvissuto alle prove di Borderland, è ormai un uomo adulto. Un giorno, senza alcun preavviso, si risveglia in una Shibuya traboccante di ogni forma di vita ma senza traccia di esseri umani. Di fronte a questo panorama anormale la sua mente ritorna all’istante al passato… E una voce annuncia l’inizio di un nuovo “game”!

Re: Zero – Starting Life in Another World. The Frozen Bond BOX (Vol. 1-3)

di Tappei Nagatsuki e Minori Tsukahara

19,50 €

La grande foresta di Elior, avvolta da neve e ghiaccio, è un luogo da cui le persone stanno alla larga. Emilia, una giovane temuta a causa della sua somiglianza con la Strega dell’Invidia, e Puck, uno spirito dalle sembianze feline, vivono segretamente nelle profondità di questi boschi. Malgrado le emozioni sepolte nel profondo dei loro cuori e il senso del dovere, il tempo sembra cristallizzato. Nonostante siano abbastanza vicini da toccarsi, non si stringono mai… Su quel mondo che ritenevano immutabile, stanno per abbattersi senza pietà le fiamme del destino…

Sul fondo del cielo

di Osamu Tezuka

12,00 €

Come di consueto nelle antologie, Osamu Tezuka sperimenta con il racconto breve i modi migliori per fondere i suoi generi preferiti (come fantascienza, thriller e western) con i messaggi e i temi a lui più cari. In queste storie, risalenti al 1971-1972 e contraddistinte da tematiche e atmosfere mature, la sua attenzione si concentra sul dualismo insito in ogni essere umano: come possiamo essere capaci di infinite crudeltà, di guerre e razzismo, e allo stesso tempo di gesti pieni di dolcezza e amore? Nel lontano passato come in un futuro robotico, le domande poste dal Dio del Manga rimangono vitali e importanti, tanto quanto questi racconti.

Ice Guy & Cool Girl 5

di Miyuki Tonogaya

6,50 €

Fuyutsuki, approfittando di un giorno festivo, invita Himuro a casa sua per la prima volta. Himuro è felice di passare del tempo da solo con lei, ma spera un giorno di riuscire a occupare un posto speciale nel suo cuore…

Kakegurui Twin 12

di Homura Kawamoto

6,90 €

La So.Sbo.Vi. Si è sciolta e Aoi Mibuomi ha lasciato l’istituto. I giorni hanno ripreso a scorrere come sempre, ma a Mary manca qualcosa. Quasi come a voler riempire questo vuoto, ecco che si presenta un gruppetto di studenti delle medie Hyakkao in visita all’istituto superiore. Tutto ciò che circonda Mary comincia a sfaldarsi… Causa ed effetto si intrecciano nel dodicesimo volume di Kakegurui Twin.

Tableau Gate 25

di Rika Suzuki

6,90 €

Insieme a Erase, i Tableau hanno accettato di propria volontà la loro sparizione. E dopo… viaggiando attraverso il Tablet, Satsuki arriva nell’epoca del Grand Master, per poi scoprire quali sono le sue origini…

Under Ninja 8

di Kengo Hanazawa

6,90 €

I ninja, un tempo glorioso reparto in forze all’esercito giapponese, fu smantellato dopo la Seconda Guerra Mondiale e da allora sembrano scomparsi. Tuttavia, in realtà, esiste ancora in segreto e si dice che il suo numero sia addirittura di 200 mila unità. Camminano tra di noi, si nascondono in piena vista, in attesa di ordini per la loro prossima missione. Ad alcuni di loro, però, di ordini non ne arrivano mai! È questo il caso di Kuro Kumogakure, un giovane ninja disoccupato che non studia, né cerca altri lavori. Dopo una lunghissima attesa, Kuro riceve finalmente una missione da parte dei suoi superiori: è il momento di dimostrare che anche lui è un ninja a tutti gli effetti.

Harahara sensei 2

di Takakuchi Yanagi

7,50 €

Azusa Tsukumo, una modesta e timida professoressa di chimica, vive la sua vita incastrata in una regione di campagna, ma la sua quotidianità viene stravolta quando Ruka, sua sorella minore, sparisce misteriosamente. Una volta giunta a Tokyo in cerca di risposte, incontra un inquietante yakuza… Quale sarà il destino di Azusa che, pur di ritrovare la sua amata sorella, è pronta a buttarsi a capofitto nel mondo della malavita, facendo della chimica la sua arma?

Ottoman 5

di Shinnosuke Kanazawa

6,50 €

Soya, un impiegato insoddisfatto, viene coinvolto in un incidente all’uscita dal lavoro e…un extraterrestre si impossessa del suo corpo! Nel frattempo, un altro alieno ha assalito Yuka, la sua adorata moglie. Ha così inizio la storia di Ottoman, un super eroe che con la forza dell’amore combatte per proteggere la sua sposa e il mondo!

RISTAMPE

I diari della speziale 2, 6 e 8

Call of the Night 1

USCITE DIGITALI

Harahara sensei 2

Under Ninja 8

World Embryo 5, 6 e 7