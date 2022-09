Pronti per Alice in Boderland?

Alice in Borderland 2: Netflix pubblica un nuovo trailer!

Alice in Borderland successivamente al successo di Squid Game è riuscito a fare la sua fortuna, date le sue tematiche e il suo stile violento e raccapricciante che caratterizza questo genere di opere.

Shunsuke Sato, il regista della serie ha lasciato il pubblico della scorsa stagione con un cliffhanger mozzafiato e per questo la seconda stagione è tanto attesa.

A quanto pare la seconda stagione uscirà nel mese di dicembre (così da passare un Natale diverso ndr) ma non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale né il numero totale di episodi ma allo stesso tempo possiamo goderci il nuovo trailer dedicato alla seconda parte della storia.

Nella nuova Shibuya in cui Arisu e Usagi si muoveranno nuovamente stanno accadendo eventi crudi e drammatici e per questo il pubblico vuole immergersi insieme a loro. La clip non presenta molti spoiler sulla storia né mostra scene cruente a cui ormai il pubblico è abituato, ma sicuramente susciterà curiosità:

Alice in Borderland al momento conferma nuovamente per la seconda stagione Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Riisa Naka, Keita Machida, Sho Aoyagi, Nijiro Murakami, Dori Sakurada, Yuki Morinaga, Aya Asahina e Ayaka Miyoshi.

Tra i volti nuovi della stagione invece figurano Yuri Tsunematsu, Hayato Isomura, Tomohisa Yamashita, Honami Sato, Kai Inowaki e Katsuya Maiguma. Questa seconda stagione dovrebbe quindi riprendere le vicende inerenti al manga di Haro Aso, più nello specifico ci sarà un adattamento della seconda parte della storia.

Non è chiaro se Netflix vuole chiuderla qui, quindi rispettando l’opera originale, oppure continuare e inventare di sana pianta nuove vicende, volte a prolungare e continuare una narrazione diversa dall’opera madre. Questo può dirlo solamente il tempo e in attesa di dicembre godetevi il nuovo trailer.

Tramite CB e il canale ufficiale Netflix abbiamo portato queste succose novità, che purtroppo non svelano la data precisa in cui la seconda stagione sarà caricata su Netflix, portando il pubblico quindi ad attendere buone nuove da parte della famosa piattaforma streaming.

Sulla scia di Squid Game è arrivata anche Alice in Borderland che a quanto pare è stata comunque un successo davvero degno di nota.

Fonte CB Youtube Netflix