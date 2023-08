One Piece: il pirata più forte dei Cappelli di Paglia secondo gli attori del live-action

One Piece il 31 agosto sarà pronto a debuttare sul Netflix per sconvolgere tutti i fan sia in senso negativo che positivo. È inevitabile che questi progetti live-action creino una fazione sostenitrice e un’altra più critica e delusa. Ma per il momento c’è tanta trepidazione e curiosità da parte di tutti i fan. Il live-action di Netflix adatterà la saga dell’East Blue e sarà caratterizzata da 8 episodi.

Di recente, abbiamo riportato diverse novità, tra cui un nuovo trailer contenente i primi footage del live-action. Inoltre con il presente articolo riportiamo che gli attori che interpreteranno i Cappelli di Paglia, hanno condiviso i loro pensieri su quali dei pirati di Cappello di Paglia sia il più forte.

Questo adattamento sarà una nuova interpretazione delle vicende di Rufy, e Netflix ha coinvolto pienamente il mangaka stesso, Eiichiro Oda. Come i fan hanno potuto guardare tramite i due trailer, la serie Netflix sta cercando di rimanere fedele al manga. Tuttavia recentemente Oda ha parlato di alcuni cambiamenti rispetto ad alcune scene o personaggi del manga.

Riguardo il pirata più forte dei Cappelli di Paglia, Emily Rudd, l’attrice che interpreta Nami, ha scelto proprio la navigatrice. Il motivo di questa sua scelta è semplicemente perché il vero capo è lei. Di fatto aggiunge che lei controlla i soldi, gestisce il nave e soprattutto senza di lei non ai può andare da nessuna parte o comprare qualcosa.

Jacob Romero Gibson, il giovane attore che interpreta Usopp, ha fatto esattamente come Emily Rudd. E quindi ha scelto il suo personaggio come il pirata più forte dei Cappelli di Paglia. Arriva poi il turno di Inaki Godoy. Abbastanza ironicamente l’attore che interpreta il Monkey D. Rufy, concorda con Gibson sul fatto che Usopp sia in realtà il membro più forte dell’equipaggio della Going Merry. Infatti lui stesso esclama che deve essere God Usopp, colui che comanda un esercito di oltre 10.000 uomini.

Eiichiro Oda ha partecipato attivamente alla realizzazione del live-action di One Piece, che considera il suo ultimo tentativo di portare la serie shonen in tutto il mondo.

