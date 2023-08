One Piece: il regista parla del grande debutto del Gear Fifth

L’anime di One Piece è finalmente pronto per rilasciare il Gear Fifth di Monkey D. Rufy sul piccolo schermo. Infatti manca solo una settimana prima dell’arrivo del 6 agosto, poiché è questa la data ufficiale del debutto del risveglio del potere di Rufy. E con il presente articolo vogliamo riportare le parole del regista che sta lavorando all’episodio 1071, il quale ha parlato del lavoro che bisognava svolgere per arrivare al risultato atteso!

Ormai la saga di Wano sta per concludersi, e sono sempre meno i momenti chiave di quest’arco. Toei Animation ha annunciato ufficialmente, durante il One Piece Day 2023, che l’anime di One Piece avrebbe mostrato il Gear 5, tanto amato dai fan, durante la prima settimana di agosto.

E infatti l’episodio 1071 di One Piece introdurrà ufficialmente il Gear Fifth di Rufy nell’anime. Dopo questo annuncio, i fan si sono poi chiesti come si sarebbe avrebbero adattato questa forma nell’anime. Parlando del debutto di questa nuova forma, il regista di One Piece Tatsuya Nagamine ha rilasciato uno speciale videomessaggio. rilasciato durante il fine settimana del One Piece Day 2023. Nagamine ha quindi rivelato lui e il suo team hanno deciso di farlo esattamente come nel manga di Eiichiro Oda, mettendo inizialmente da parte le loro idee.

Nagamine ha detto che hanno appunto provato a farlo proprio come nel manga. Ma il loro sogno ha iniziato ad allargarsi, con ogni singolo animatore assolutamente entusiasta. Nagamine ha anche condiviso tanta felicità per tutte le persone che hanno lavorato da tutto il mondo all’episodio. “Molte persone si sono riunite da tutto il mondo per lavorare sul Gear 5. In una riunione sono state utilizzate quattro lingue diverse” ha condiviso il regista.

Per quanto riguarda la componente sonora del Gear Fifth di Rufy, Nagamine ha esaltato anche la performance della doppiatrice Mayumi Tanaka. “Questa liberazione associata a questa nuova trasformazione, è un po’ come liberarsi dalle leggi dalla fisica del mondo” dice il regista. Si scopre poi, che il loro obiettivo era di spingersi oltre i limiti con un doppiaggio rivoluzionario. E Tanaka ha superato ogni loro aspettativa, nonostante il regista abbia tenuto conto della difficoltà di una tale trasformazione. Credeva infatti che la cosa migliore era di ridurre un po’ le risate. Ma Mayumi Tanaka è andata oltre le aspettative di tutti, dando prova del suo talento.

Fonte – Comicbook