Jujutsu Kaisen 2: Gege Akutami celebra l’inizio dell’arco di Shibuya

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha finalmente cominciato con l’adattamento dell’arco narrativo riguardante l’incidente di Shibuya, dove Gojo deve vedersela con un numero smisurato di maledizioni. Per celebrare l’evento l’autore del manga originale Gege Akutami ha deciso di festeggiare con uno sketch e un messaggio per il suo pubblico.

MAPPA si è presa una piccola pausa dopo la conclusione dell’Hidden Inventory and Premature Death flashback arc, così da tornare più carica di prima in vista degli eventi comprensivi del nuovo arco narrativo. Jujutsu Kaisen Stagione 2 Episodio 6 inizia i primi passi verso l’arco dell’Incidente di Shibuya, immolando lentamente il pubblico verso il primo grande combattimento di questa nuova avventura.

L’autore Gege Akutami, così come anticipato dal titolo ha deciso di festeggiare l’evento in questione con un piccolo messaggio e un gramo sketch sull’account ufficiale di Jujutsu Kaisen: “Grazie per questo nuovo inizio! Sono felice di vedere il come l’episodio di transizione sia stato realizzato come si deve.

L’adattamento animato della parte riguardante il film “Il Verme Umano 4″ mi ha ricordato il lavoro di [Tetsuya] Takeuchi-san per Kannagi!!! Wow, è stato 15 anni fa?! Seriamente? Sono indietro con lo script purtroppo e non sono riuscito a guardare la puntata in simulcast, ma spero non accadrà più in futuro.”

Da come sapete la puntata 6 di questa seconda stagione anticipa solamente l’arco narrativo, visto che l’incidente di Shibuya vero e proprio ancora deve accadere e ovviamente l’anime non è ancora entrato nel vivo dei violenti scontri a cui Gojo dovrà far fronte. Chi ha letto il manga sa cosa si aspetta e non vede l’ora di ammirarlo in versione animata, assaporando l’incredibile talento di MAPPA.

L’autore al momento è a lavoro sulla parte finale della storia, anche se ha ammesso che occorrono ancora alcuni anni prima di portarla ufficialmente al termine. La puntata 7 dell’anime arriverà il 7 settembre su Crunchyroll dopo la messa in onda giapponese.

Fonte Comic Book