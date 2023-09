Dragon Ball: è possibile costruire le capsule di Bulma nella vita reale?

Dragon Ball è famoso in tutto il mondo per gli eventi avventurosi di Goku e degli altri Guerrieri Z che si rendono protagonisti di pericolosi scontri per salvare la Terra dalle minacce aliene. La serie shonen, però, è anche famosa per aver introdotto spesso dei dispositivi tecnologici mai visti in altre serie. Le razze aliene hanno apparentemente superato di gran lunga la tecnologia del Pianeta Terra nel franchise. Ma la Capsule Corp è la prima azienda della serie a mostrare alcune invenzioni iconiche e incredibili. E con il presente articolo vogliamo riportare che una recente intervista con veri scienziati, si è affrontato il dibattito sulla possibilità che le capsule del franchise possano esistere nel mondo reale.

Il sito web ufficiale di Dragon Ball ha riportato la discussione dei due scienziati. Questi hanno discusso su quali metodi del mondo reale si potrebbero utilizzare per creare le capsule di Bulma e della famiglia Brief. Ryosuke Yamamura, ricercatore presso Mercari Inc. e co-ricercatore all’Istituto di ricerca per una società dell’Università di Tokyo e Yoshihiro Kawahara, professore di ingegneria elettrica e sistemi informativi alla Graduate School of Engineering dell’Università di Tokyo hanno preso parte alla discussione. E oltre ad aver parlato della possibilità di realizzare le capsule nel mondo reale, si sono concentrati sui percorsi migliori per dare vita a questa tecnologia di Dragon Ball.

Yamamura ha espresso dubbi sulla creazione delle capsule, analizzando il modo in cui funzionano nell’universo shonen. “Ci sono alcuni aspetti della capsula Hoi Poi che non sarebbero troppo difficili da costruire, ma altri sarebbero estremamente difficile da realizzare” dice il ricercatore. Confessa che rimpicciolire qualcosa è del tutto possibile, ma rendere le cose pesanti più leggere sarebbe un po’ difficile. “Esistono molti modi per scomporre un oggetto in particelle, ma il più vicino a Dragon Ball sarebbe rimodellare l’oggetto a livello atomico“.

Kawahara aggiunge anche che l’unico modo per “rimodellare gli atomi” sarebbe usare la fusione e la fissione nucleare. E questa sarebbe una vera impresa, “Ma quel tipo di metodo, ossia qualcosa che potrebbe rimodellare gli stessi atomi (particelle fondamentali della materia), richiederebbe fusione nucleare e fissione nucleare“. Conclude dicendo di non avere idea di come poter creare una sostanza arbitraria con la tecnologia moderna.

Fonte – Comicbook