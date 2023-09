One Piece: Luffy vs Lucci, un video fan-made anima il re-match su Egghead

One Piece ha molti combattimenti iconici e tra questi abbiamo senza dubbio Luffy vs Lucci. La prima battaglia fu veramente uno spettacolo e ancora oggi abbiamo ancora dei grandissimi ricordi legati a quelle sequenze, dove Mugiwara mostra anche per la prima volta il suo Gear Second.

Recentemente il combattimento è avvenuto nuovamente sull’isola di Egghead, anche se in questo caso non c’è stata storia: Luffy con il suo Gear 5 ha semplicemente fatto a pezzi Lucci, nonostante anch’esso abbia “Risvegliato” il suo Frutto del Diavolo: lo Zoan che gli permette di diventare mezzo uomo e mezzo ghepardo.

Il fan animator Kieca è riuscito a portare in maniera animata il combattimento citato in precedenza, mettendo in risalto tutta la grande potenza del protagonista di One Piece. Nella nuova saga, poco dopo essersi scontrato con Kaido, questo con Lucci è uno degli scontri affrontati subito dopo da parte di Cappello di Paglia e come accennato un fan ha tentato di animarlo come si deve.

Il video dura circa 1 minuto e “frammenta” le tavole viste nel manga per animarle nel migliore dei modi. Il lavoro fan-made non è a colori e come accennato ricalca il bianco e nero visto all’interno della versione cartacea, ricordandovi che occorre ancora qualche mese prima di vederla nelle serie TV animata di Toei Animation.

La battagli mostra la nuova forza di Lucci (attuale nemico nel manga per Zoro ndr), ma nonostante questo Rob non può nulla neanche in questo caso contro la nuova trasformazione di Luffy. Il video è davvero una piccola perla animata e senza dubbio merita tutte le interazioni presenti nel post YouTube. Il capitolo 1092 uscirà questa settimana senza nessuna pausa la prossima e si presagiscono degli scontri davvero entusiasmanti. Cosa ne pensate?

