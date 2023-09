One Piece – Netflix: lo showrunner risponde alla teoria su Crocodile

One Piece non ha certo bisogno di pubblicità per far parlare di sé, ma il successo del live-action di Netflix ha portato il franchise su un livello impensabile. La serie originale di Netflix è stata a dir poco un successo e ota i fan stanno esaminando il live-action ai minimi dettagli. Dalle prime analisi è emersa la teoria più incredibile su Crocodile e a tal proposito il produttore esecutivo di One Piece ha parlato dell’intuizione di Crocodile.

Il primo episodio del live-action di One Piece inizia con il flashback dell’esecuzione di Gold Roger. E tantissima gente si reca ad assistere a questo evento, tra cui personaggi in giovane età diventati poi importanti come Shanks e Mihawk. C’è però un frame che si concentrata su una giovane donna vestita di pelle nera e gioielli d’oro. Il suo aspetto grintoso ha immediatamente ricordato ai fan Crocodile, e alcuni hanno iniziato a ipotizzare che la donna fosse proprio l’ex presidente dalla Baroque Works. E durante una recente intervista con IGN, lo showrunner Steven Maeda si è preso del tempo per riconoscere la teoria.

Ha confessato infatti di averne sentito parlare. Si scopre che già in passato gli avevano chiesto di parlare di questa faccenda. Ma tutto quello che ha da dire è di leggere quello che ognuno desidera. Proseguendo, il produttore ha affermato che il team di Netflix è stato molto chiaro circa gli Easter Egg. Gli indizi dovevano avere un senso per la storia della prima stagione e dovevano guadagnare l’approvazione di Eiichiro Oda.

La teoria dei fan sull’apparizione di Crocodile nella prima stagione di Netflix ha guadagnato concretezza solo dopo il suo debutto. I fan non escludono quindi che Crocodile fosse presente all’esecuzione di Roger. Ad avvalorare questa teoria è una scena dell’arco di Impel Down che suggerisce che il passato di Crocodile sia collegato a Ivankov. Quest’ultimo, che è un membro dell’Esercito Rivoluzionario, ha la capacità di manipolare gli ormoni e persino di scambiare il sesso delle persone. E la reazione sconvolta di Crocodile quando incontra Ivankov, alimenta le possibilità che tutto sia vero.

Fonte – Comicbook