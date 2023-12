One Piece ancora da record per le vendite in volume: in Giappone arriva al primo posto

One Piece si classifica ancora una volta al primo posto, da quando Oricon ha iniziato a pubblicare la sua classifica di fine anno nel 2008. Questo elenco copre le vendite di copie fisiche monitorate dal 21 novembre 2022 al 19 novembre 2023. Non serve dire che le vendite sono davvero da record, in una lista davvero ostica, per via delle nuove uscite che di certo tengono testa all’opera magna di Eiichiro Oda: leggiamo tutto su ANN, mentre in calce vi lasciamo la classifica.

1 ONE PIECE 105 Eiichiro Oda 1,912,008

2 Jujutsu Kaisen 21 Gege Akutami 1,777,867

3 ONE PIECE 106 Eiichiro Oda 1,690,973

4 Jujutsu Kaisen 22 Gege Akutami 1,643,782

5 Jujutsu Kaisen 23 Gege Akutami 1,456,419

6 SPY×FAMILY 11 Tatsuya Endō 1,393,917

7 ONE PIECE 107 Eiichiro Oda 1,300,580

8 Jujutsu Kaisen 24 Gege Akutami 1,191,177

9 SPY×FAMILY 12 Tatsuya Endō 1,042,514

10 Tokyo Revengers 31 Ken Wakui 914,042

11 My Hero Academia 37 Kōhei Horikoshi 790,758

12 Chainsaw Man 13 Tatsuki Fujimoto 744,238

13 My Hero Academia 38 Kōhei Horikoshi 702,953

14 Kingdom 67 Yasuhisa Hara 664,956

15 Kingdom 68 Yasuhisa Hara 630,320

16 Kingdom 69 Yasuhisa Hara 598,761

17 Blue Lock 22 Original Story: Muneyuki Kaneshiro/

Art: Yūsuke Nomura 591,562

18 Chainsaw Man 14 Tatsuki Fujimoto 587,873

19 That Time I Got Reincarnated as a Slime 22 Art: Taiki Kawakami/Original Story: Fuse/Original Character Design: Mitz Vah 560,718

20 Blue Lock 23 Original Story: Muneyuki Kaneshiro/Art: Yūsuke Nomura 545,454

21 Oshi no Ko 10 Aka Akasaka,Mengo Yokoyari 529,138

22 Tokyo Revengers 30 Ken Wakui 526,407

23 Oshi no Ko 11 Aka Akasaka,Mengo Yokoyari 520,936

24 Do not say mystery 12 Yumi Tamura 518,149

25 That Time I Got Reincarnated as a Slime 23 Art: Taiki Kawakami/Original Story: Fuse/Original Character Design: Mitz Vah 507,961

26 Kaiju No. 8 9 Naoya Matsumoto 505,921

27 My Hero Academia 39 Kōhei Horikoshi 492,648

28 Blue Lock 24 Original Story: Muneyuki Kaneshiro/Art: Yūsuke Nomura 483,803

29 Oshi no Ko 12 Aka Akasaka, Mengo Yokoyari 480,499

30 THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE (Creator/Writer/Supervisor) Takehiko Inoue

In una classifica di 30 manga da come potete vedere il nome di One Piece compare più volte, confermando l’incredibile amore dei giapponesi per l’opera di Oda. Bello anche vedere “The First Slam Dunk – Re: Source”, ovvero il volume contenente materiale inedito sul capolavoro diretto da Inoue, arrivato nelle sale nostrane a maggio.

