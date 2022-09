Dragon Ball può contare titoli enormi nella sua onorata carriera videoludica e uno di questi è sicuramente il secondo capitolo di Xenoverse 2, titolo che ancora oggi (FONTE ANN) è in continuo aggiornamento. Ricalcando passo passo i nuovi personaggi delle varie saghe, oggi è il turno del nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero.

Tra i tanti personaggi inseriti nel film troviamo due nuovi Androidi costruiti dal nipote del Dr. Gero, ovvero Dr. Hedo. La coppia di fratelli entrano in scena con il nome Gamma 1 e Gamma 2, insieme a tante novità inserite all’interno del nuovo lungometraggio.

Durante i giorni scorsi è stata rilasciata una clip sul già citato Dragon Ball Xenoverse 2, in merito ai nuovi contenuti aggiuntivi del prossimo DLC in uscita nel periodo autunnale, stando alla fonte Gematsu.

Gamma 2 farà parte di una carrellata di personaggi ancora non annunciati, anche se a breve otterremo novità al riguardo su questo non ci piove.

Il precedente DLC (contenuto aggiuntivo) Conton City Vote Pack includeva Dyspo e Goku (Ultra Instinct -Sign-) da Dragon Ball Super e Vegeta (GT) da Dragon Ball GT.

Il DLC “Legendary Pack 2” includeva Jiren (Full Power), Gogeta (da Dragon Ball Super: Broly), Kale (Super Saiyan 2) e Caulifla (Super Saiyan 2). Il “Legendary Pack 1” contiene i personaggi DLC Pikkon e Toppo.

Dragon Ball Xenoverse 2: il trailer conferma la presenza nel gioco di Gamma 2!

il gioco è ovviamente il sequel di Dragon Ball Xenoverse, rilasciato nell’ormai lontano 2015 per PS4, PS3, Xbox One e Xbox 360.

Quest’ultimo è stato usato per “tastare il terreno” visto e considerato che il sequel è stato lanciato l’anno successivo e da come potete vedere è stato coronato di numerosi DLC e ancora oggi possiamo vedere aggiornamenti.

In calce potete visionare il trailer rappresentativo del personaggio di Gamma 2 il nuovo Androide che sarà presente nel prossimo lungometraggio del fortunato franchise. Il videogioco è disponibile anche per Nintendo Switch, e dal 2019 è stato anche lanciato per la piattaforma Stadia di Google.

Il pack DLC sarà disponibile nel corso del mese di autunno, ricordando che devono ancora essere presentati gli altri personaggi. Dragon Ball Super: Super Hero uscirà nelle sale nostrane il 29 settembre.

FONTE ANN E GEMATSU