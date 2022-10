Kaguya-Sama: Love Is War: annunciato il periodo di uscita del film animato

Kaguya-sama: Love is War è una serie che gode di un successo importante in tutto il mondo. Infatti il manga scritto e disegnato da Aka Akasaka ha ricevuto tre adattamenti animati e il sequel della terza stagione sarà un film. Oggi riportiamo che il lungometraggio debutterà quest’anno nel periodo invernale.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Kaguya-sama: Love is War" Anime Movie will air in Winter 2022 as sequel to Season 3 Movie Teaser Visual Reveal Full Movie Title: "Kaguya-sama wa Kokurasetai: First Kiss wa Owaranai" Image © Shueisha, Aka Akasaka, Anime Production Committee pic.twitter.com/ERqud3wRzn — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) September 28, 2022

Questa è una novità importante per tutti gli appassionati della serie e come si può vedere, l’aggiornamento è accompagnato anche da una nuova key visual. Il titolo del film sarà “Kaguya Sama: Il primo bacio non finisce mai“.

Per quanto riguarda le tre stagioni animate, queste sono state prodotte tutte dallo studio di animazione A-1 Pictures. L’annuncio della terza stagione, che risale al 25 ottobre 2020, è stato accompagnato da un OAV. In Italia il terzo adattamento animato ha debuttato in simulcast su Crunchyroll in versione sottotitolata.

Le stagioni anime adattano le vicende incentrate su Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya, sono due brillanti studenti della prestigiosa accademia Shūchi’in. Questi ricoprono rispettivamente il ruolo di presidente e vice presidente del consiglio studentesco. Nell’istituto circolano molte voci, regolarmente smentite da entrambi, riguardo ad una loro relazione amorosa.

Tuttavia dopo aver passato molto tempo insieme, il reciproco astio iniziale si è trasformato in un sentimento d’amore. Nessuno dei due si dichiara all’altro perché sono conviti del fatto che in ogni relazione di coppia vi sia una parte più forte e una più debole e incline a subire il potere dell’altra. Questo perché temono di apparire il soggetto più debole. Ha inizio così una guerra d’amore in cui sia Kaguya che Shirogane, tramite articolati piani e sotterfugi, cerca di far confessare all’altro/a i propri sentimenti.

Kaguya-sama: Love is War, edito da Star Comics in Italia a partire dal 2020, ha vinto il 65° Shogakukan Manga Award nella categoria “miglior manga dell’anno”.