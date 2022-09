Avevamo già discusso di Oni: Thunder God’s Tale, la prossima serie Netflix che parlerà in maniera interessante e leggera della mitologia giapponese, raccontando il tutto tramite la tecnica del CGI. Nel corso della giornata d’ieri la stessa piattaforma streaming ha confermato il 21 ottobre come data di pubblicazione ufficiale.

Questa nuova serie Netflix si prospetta essere una piccola perla e ormai l’attesa è quasi terminata visto che ormai manca poco meno di un mese. Come accennato al centro di questa serie composta da quattro episodi a quanto pare, troviamo la mitologia giapponese insieme al protagonista Onari.

I poteri di Onari saranno rivelati man mano che la serie andrà avanti e il pubblico ovviamente sarà sempre più curioso delle vicende, soprattutto se si è amanti del folklore nipponico.

Onari deve quindi cominciare e proseguire la sua avventura in un paesaggio selvaggio e imprevedibile colmo dei mostri noti e popolari della mitologia giapponese. Un dipinto “storico” e culturale che sicuramente sarà molto apprezzato.

Nel corso del mese di giungo è stato anche pubblicato un trailer che vi riportiamo nuovamente in calce, confermando la data di uscita per il 21 ottobre di quest’anno. Anche Netflix così come Crunchyroll ha deciso di donare manforte al mondo animato, proponendo tecniche diverse di animazione e storie coinvolgenti. Riportiamo tutto tramite ANN.

Oni: Thunder God’s Tale uscirà su Netflix il 21 ottobre!

from the creators of Academy Award nominated short film "The Dam Keeper" is a tale of Japanese mythological creatures. 👹 ONI: Thunder God's Tale coming soon to Netflix ⚡️ pic.twitter.com/NgZa2PFZYq — Netflix Anime (@NetflixAnime) June 2, 2022

Oni: Thunder God’s Tale avrà come protagonisti: Momona Tamada, Archie Yates, Craig Robinson, Tantoo Cardinal, Brittany Ishibashi, Omar Miller, Anna Akana, Charlet Takahashi Chung, Miyuki Sawashiro, Yuki Matsuzaki, Seth Carr, Robert Kondo e George Takei.

Da come potete vedere il trailer mostra alcune dinamiche all’interno di Oni, mostrando una breve sequenza dove due personaggi corrono sotto una pioggia battente. Oltre la CGI notiamo anche una sorta di “stop motion” all’interno del video, confermando un mix di tecniche.

La serie è sicuramente interessante e per chi è amante del folklore giapponese di certo non rimarrà deluso. Oni: Thunder God’s Tale uscirà il 21 ottobre e sarà composto da 4 episodi. Non sappiamo se sarà un progetto a lungo termine oppure conclusivo. Rimanete sul nostro sito per nuovi aggiornamenti al riguardo.

Fonte ANN – Twitter ufficiale Netflix