Federico Vascotto 2022-10-08T10:00:47+02:00 Editore ‏ : ‎ Panini Comics; Illustrated edizione (25 agosto 2022) Lingua ‏ : ‎ Italiano Cartonato ‏ : ‎ 5 pagine ISBN-10 ‏ : ‎ 8828711957 ISBN-13 ‏ : ‎ 978-8828711957 Peso articolo ‏ : ‎ 1.24 kg Dimensioni ‏ : ‎ 29.5 x 9 x 23.7 cm

Se siete appassionati di libri pop-up e di Stranger Things, la serie Netflix dei record, questo potrebbe fare al caso vostro. È uscito infatti il libro pop-up di Stranger Things pubblicato da Panini Comics che continua la collana iniziata con Harry Potter e Il Trono di Spade. Vediamolo nel dettaglio.

Stranger Things pop-up: unboxing e recensione del libro definitivo della serie Netflix

Stranger Things Pop-Up è l’ultimo arrivo in casa Panini Comics. Dal maestro del paper engineering Matthew Reinhardt (Harry Potter, Star Wars, Il Trono di Spade, Nightmare Before Christmas) un libro oggetto pieno di spettacoli immagini pop-up e dettagli estraibili. E, come nella miglior tradizione della serie, lo potrete aprire per vederlo anche… sottosopra!

Il libro comprende le trama delle prime tre stagioni della serie ed è tutto completamente tradotto con un lavoro certosino. La prima pagina pop-up rappresenta la casa di Will Byers (Noah Schnapp). Inevitabilmente in questo caso c’è una doppia apertura che porta al Sottosopra. Peccato l’operazione non sia stata ripetuta per tutte le pagine e aree di Hawkins. Non mancano ovviamente le scene iconiche del ciclo inaugurale come “Dov’è Barb?” e la sequenza delle luci di Natale di Joyce (Wynona Rider). Vengono così presentati i quattro amici protagonisti e anche i ragazzi adolescenti più grandi, tra cui Nancy (Natalia Dyer) e Jonathan (Charlie Heaton).

La seconda pagina raffigura il Demorgone già cult, villain della prima stagione del serial. Nella terza pagina di Stranger Things Pop-Up arriva il nemico della seconda stagione: il Mind Flyer. Viene mostrato anche il nuovo amico di Dustin (Gaten Matarazzo) che si rivelerà legato al Demogorgone. Spazio al nuovo fidanzato di Joyce, Bob (Sean Astin) e alla sua brutta fine, nonché all’immancabile sala giochi arcade dove i ragazzi conoscono Max (Sadie Sink).

Quarta e quinta pagina sono dedicate alla scena già cult della lotta di Undi (Millie Bobby Brown) contro il Mind Flyer nonché alla “Battaglia di Starcurt”, il centro commerciale dove si sviluppano molti eventi della terza stagione. L’ultima pagina è la più inventiva dopo la prima che aveva il Sottosopra. Steve (Joe Keery) e Robin (Maya Hawke) rapiti dai russi nella loro iconica divisa della gelateria Ahoy. Undi e Max che provano i vestiti in un tipico pomeriggio tra amiche. Una sorta di Sottosopra con quanto accade a Joyce e il sacrificio ultimo di Hopper (David Harbour).

Non manca la strizzata d’occhio finale agli eventi della quarta stagione. I due nuclei familiari che si dividono tra chi parte per la California e chi rimane a Hawkins. Le magliette dell’Hellfire Club. Stranger Things Pop-Up è in definitiva è completo-quasi-completo, perché mancano le stagioni successive. Già stavamo fantasticando su Eddie (Joseph Quinn) che suona i Metallica sul tetto del Sottosopra in versione pop-up! Altro elemento che lo differenzia dai precedenti della collana è che non si può aprire mostrando un mondo unico. Insomma tutta Hawkins, Indiana, la cittadina al centro delle vicende della serie. Pensate avere il mondo di sopra e quello di sotto nello stesso libro!