Ultraman 3D, l’anime di successo Netflix ha una finestra d’uscita per quanto riguarda la stagione finale, che dovrebbe aggirarsi intorno alla primavera del 2023. Durante il New York Comic Con la produzione ha svelato con un bellissimo poster l’uscita per la stagione finale, che dovrebbe chiudere le vicende aperte con questa nuova trasposizione.

Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eden of the East, Napping Princess) e Shinji Aramaki (Appleseed, Harlock: Space Pirate, Starship Troopers: Traitor of Mars) tornano a dirigere la stagione finale dell’anime.

Production I.G (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eden of the East, Napping Princess) e Sola Digital Arts (Appleseed Alpha, Starship Troopers: Invasion, Starship Troopers: Traitor of Mars) producono nuovamente l’anime in 3D CG. Nobuko Toda e Kazuma Jinnouchi tornano a comporre le musiche.

La maggior parte del cast e degli artisti sono riconfermati in questa parte finale della serie, iniziata nel 2019 sulla piattaforma streaming Netflix in anteprima nipponica e successivamente pubblicata in tutto il mondo nell’aprile del 2020. Il totale degli episodi è di 13 senza contare ovviamente questa nuova tranche.

Grazie a ComicNatalie, ANN e Tsuburaya Production, abbiamo modo di scoprire e ammirare il bellissimo poster che annuncia questa finestra d’uscita, tramite alcuni comunicati appunto, estratti dalla giornata d’ieri 6 ottobre al Comic Con di New York:

Ultraman 3D: l’anime in CGI ha una finestra d’uscita ufficiale

Il poster è un capolavoro e la veste grafica sicuramente invoglia il pubblico ad attendere questa stagione finale del celebre Ultraman, un progetto iniziato come reboot della serie, visto che con questa modalità è sempre possibile invogliare il nuovo pubblico a seguire questo leggendario personaggio.

La data di uscita ufficiale non l’abbiamo ancora da come avete potuto intuire, ma stando a Netflix e alla produzione la finestra d’uscita dovrebbe essere nuovamente verso la primavera del 2023, proprio come accaduto con gli episodi precedenti, che fortunatamente hanno ottenuto un discreto successo.

Voi cosa ne pensate? Attendete questa parte finale oppure dovete ancora recuperare tutto? Noi abbiamo riportato i dettagli tramite ANN, mentre il poster è per gentile concessione di Comic Natalie e il sito ufficiale di Tsuburaya Production.