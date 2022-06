Shin Ultraman scende al secondo posto nella sale Giapponesi e Jujutsu Kaisen 0 torna nella Top 10

Il nuovo film dello Studio Khara, Shin Ultraman (New Ultraman), è sceso dalla prima alla seconda posizione nel suo terzo fine settimana.

Il film ha venduto 229.000 biglietti week end mentre ha guadagnato 343.932.700 yen (circa 2,68 milioni di dollari) da venerdì a domenica. Il film ha venduto un totale di 1,8 milioni di biglietti per 2.711.758.900 yen (circa 21,15 milioni di dollari).

Il film ha debuttato al primo posto nel suo primo fine settimana. Il film ha venduto 641.802 biglietti per guadagnare 993.410.050 yen (circa 7,68 milioni di dollari) nei primi tre giorni.

Il film ha registrato il weekend di debutto più ricco per un film live-action giapponese nel 2022.

Shin Ultraman ha guadagnato il 17% in più nei suoi primi tre giorni rispetto a Shin Godzilla quando ha aperto nell’agosto 2016. Shin Godzilla ha venduto 564.332 biglietti per guadagnare 845.675.500 yen nei suoi primi tre giorni.

Shin Ultraman è stato posticipato rispetto alla data prevista per l’inizio dell’estate 2021 a causa della pandemia COVID-19.

Takumi Saitou interpreta il protagonista del film, l’uomo che può trasformarsi in Ultraman. Masami Nagasawa è la partner del protagonista. Anche Hidetoshi Nishijima recita nel film.

Il regista di Shin Godzilla Shinji Higuchi e il suo team Higuchi-Gumi hanno diretto il progetto, mentre il creatore di Evangelion Hideaki Anno si è occupato della pianificazione e della sceneggiatura. Kenshi Yonezu esegue la sigla del film, “M87”.

Abbiamo spesso discusso di Jujutsu Kaisen 0 non solo per la sua egregia qualità ma anche per gli incredibili incassi al botteghino che sta ottenendo in USA e Giappone.

Ad oggi, successivamente all’essersi posizionato come il decimo film anime con più incassi di sempre, raggiunge la settima posizione, vicino a dei veri e propri giganti.

La pellicola curata da Studio MAPPA entra al settimo posto della classifica assieme a Wheatering With You – 2019, Ponyo – 2008, Il Castello Errante di Howl – 2004, Your Name – 2016, La Città Incantata – 2001, Demon Slayer: il treno Mugen – 2020. (riordinati tutti dalla sesta posizione fino alla prima).

Il film di Shinkai ha guadagnato 14,19 miliardi di yen (138 milioni di dollari), rendendo impossibile per Jujutsu Kaisen superarlo, anche con il tutto esaurito di oggi.

Crunchyroll ha trasmesso in streaming la prima stagione dell’anime televisivo Jujutsu Kaisen 0 in simulcast, lasciando il pubblico italiano a leggere solamente i sottotitoli.

Crunchyroll ha distribuito il film prequel dell’anime nelle sale nordamericane il 18 marzo e in altri territori nei mesi successivi e Dynit ha confermato che uscirà doppiato anche nelle sale nostrane, nel corso di giugno 2022.