Bleach: La Guerra dei Mille Anni adatta una scena iconica del manga

Bleach dopo ben 10 anni dall’ultimo episodio animato ha fatto il suo ritorno l’11 ottobre. Studio Pierrot adatterà l’arco narrativo del manga de La Guerra dei Mille Anni. Il primo episodio ha avuto un seguito pazzesco e Bleach è primo tra le tendenze. Oggi riportiamo che il primo episodio ha adattato una delle scene più memorabili del manga!

La Guerra dei Mille Anni è l’arco finale del manga di Tite Kubo. Il primo episodio dell’anime e ha dato il via alla guerra tra i mietitori di anime e il nuovo nemico. La scena è molto esilarante in quanto Ichigo Kurosaki si ritrova faccia a faccia con un nuovo nemico che si fa strada nella sua casa. Ichigo quindi agisce nel modo in cui molti si aspetterebbero. Uno dei momenti più memorabili dell’arco finale, ha finalmente preso vita come tutti desideravano.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider TeamKarakura. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Anime vs Manga. This ICONIC scene #BLEACHTYBW ✨ pic.twitter.com/WqrYiok5Nm — daily team Karakura (@TeamKarakura) October 10, 2022

La serie manga originale di Tite Kubo non ha mai ricevuto un adattamento completo. Ora però, dopo oltre un decennio di attesa, l’anime è finalmente tornato. Tutte le scene che i fan hanno aspettato da sempre di vedere adattate, stanno prendendo vita.

La scena di cui stiamo parlando è decisamente comica. Questo perché è la prima vera interazione di Ichigo con prossimo nemico in arrivo nell’anime. La vicenda che poi seguirà questo momento sarà più serio. Questo perché questo nuovo nemico possiede una nuova strana arma con la quale cerca du rubare il Bankai di Ichigo nel momento dell’attivazione. È un’ anticipazione ai problemi in arrivo per i protagonisti del manga.

La serie anime de La Guerra dei Mille Anni sarà trasmessa in streaming su Disney+ insieme ai nuovi episodi in Giappone. La nuova serie di Bleach durerà per un lungo periodo di episodi, e questa sarà probabilmente una buona notizia per tutti i fan che hanno aspettato negli ultimi dieci anni di vedere l’anime raggiungere la sua giusta conclusione.