Bleach: La Guerra dei Mille Anni sarà ufficialmente trasmesso su Disney+

Bleach: La Guerra dei Mille Anni sarà ufficialmente trasmesso a livello internazionale su Disney Plus!

Dopo molti rumors, finalmente tutti gli appassionati, che aspettano il ritorno di Ichigo Kurosaki, potranno conoscere su quale piattaforma di servizio streaming tornerà in azione Bleach.

Il nuovo adattamento animato di Bleach debutterà a partire dal 10 ottobre, quindi tutti gli appassionati possono iniziare a fare il countdown. Tite Kubo, il mangaka, ha svolto un ruolo attivo, supervisionando il lavoro de La Guerra dei Mille Anni.

Questo mese sarà ricco di novità di spessore in quanto non ci sarà solo Bleach ma sarà accompagnato dalla prima stagione animata di Chainsaw Man, prodotto da Studio MAPPA. Le aspettative, come anche l’entusiasmo degli appassionati è altissimo. Non a caso si tratta di una serie che ha riscosso tantissimo successo da quando ha fatto il suo debutto.

Per quanto riguarda Bleach invece, farà il suo ritorno sul piccolo schermo dopo ben 10 anni dalla sua ultima stagione anime. Lo studio di animazione che ha lavorato all’adattamento anime è Studio Pierrot, già ampiamente famoso per aver lavorato all’anime di Naruto e Naruto Shippuden.

Recentemente, in vista del ritorno di Bleach, abbiamo riportato alcune anticipazioni legate alla sinossi del primo episodio. Questo infatti si intitolerà “Il conflitto di sangue“ e si concentrerà su alcuni spiriti mostruosi, noti anche come Hollow.

Questi stanno scomparendo uno dopo l’altro nel mondo reale e la Soul Society e il Dipartimento dello sviluppo tecnologico sono in subbuglio. Nel frattempo, a Karakura Town, due Shinigami di nome Ryunosuke Yumiki e Shino Madarame incontrano un Hollow non appena arrivano.

Ichigo Kurosaki e i suoi compagni aiutano i due che erano indifesi durante l’attacco improvviso. Ma due giorni dopo, un uomo che indossa una maschera appare davanti a Ichigo e agli altri che hanno interagito con Ryunosuke, che riprende finalmente conoscenza. E nella Soul Society continuano a verificarsi cose strane.

Fonte – Comicbook