Bleach: Thousand-Year Blood War mostra una “Ending” speciale per il grande ritorno!

Bleach: Thousand-Year Blood War ha finalmente fatto il suo debutto e fin da subito ha regalato una ending molto molto speciale e singolare: un vero tributo all’opera. L’anime è stato interrotto per dieci lunghi anni e ora finalmente il pubblico può gustarsi la parte finale del manga in versione animata.

L'”ending” in questione, come accennato è appunto un tributo all’anime originale e la canzone Intitolata “Rapport” e interpretata da Tatsuya Kitani. In calce potete vedere la clip, mentre noi abbiamo riportato tutto tramite CB:

Bleach: Thousand-Year Blood War mostra una “Ending” speciale per il grande ritorno!

Come vedete il video è di qualità molto alta e come accennato ricalca tutti gli eventi più significativi della scorsa versione dell’anime, quella diventata ormai un cult intramontabile. Anche se sono piccoli e brevi frame la memoria riesce a collegare perfettamente quanto visto in passato, emozionandosi ancora una volta.

Il ritorno di Bleach ha scatenato l’emozione dei fan, che col trascorrere del tempo hanno sempre di più acquisito il franchise, portandoselo per sempre nel cuore. Per questo La Guerra dei Mille Anni è un importante ritorno, visto che chiude la storie aperta agli inizi del 2000 in versione anime.

Bleach ha chiuso le sue vicende come ben sapete già qualche anno fa sulla rivista Shonen Jump e da allora la trasposizione animata è stata completamente bloccata e non ha ricevuto nessun reboot né riproposizioni da parte di un qualunque studio.

La Soul Society combatterà contro l’organizzazione Quincy anche in versione animata e ormai manca poco per iniziare questa meravigliosa e incredibile epopea iniziata dai primi anni duemila dallo stesso Kubo e dalla celebre rivista Jump.

L’anime sarà diviso in 4 split core o tranche da 12-13 episodi ciascuno e concluderà il tutto nel 2023. Abbiamo riportato tutto tramite CB e Twitter.

Siamo tutti pronti per goderci la Guerra finale in versione anime tratta dal celebre manga di Tite Kubo, che si conferma uno degli autori più influenti del panorama moderno mondiale per quanto riguarda anime e manga e non solo. Voi avete già visto il primo episodio dell’anime? Se sì, vi è piaciuto?

Fonte CB – Youtube Official