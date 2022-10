Junji Ito Maniac: svelate le nuove storie dell’anime

Junji Ito tornerà con una nuova raccolta di anime intitolata Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre su Netflix. Oggi riportiamo che sono quattro le storie che saranno aggiunte. Queste faranno dunque parte delle venti storie che caratterizzano la nuova raccolta animata di Ito.

Le storie confermate per questa antologia dell’orrore sono Ice Cream Truck, Library Vision, Headless Statue e Tomb Town. Tomb Town segue una strana città in cui gli abitanti del villaggio muoiono e si trasformano stranamente in lapidi.

Ice Cream Truck si concentra su un misterioso veicolo che consegna dolci ai bambini con una svolta terrificante. Library Vision vede al centro delle vicende un giovane che eredita dal padre una vera e propria biblioteca di libri. Il protagonista è alle prese con il suo passato grazie alla mania del padre. Infine, Headless Statue si concentra su costruzioni inquietanti che perseguitano studenti d’arte ignari di quello che stanno facendo.

L’aggiornamento arriva direttamente dall’account Twitter ufficiale NetflixAnime. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

it's a new spooky piece of key art for Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre!

