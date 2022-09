Junji Ito’s Maniac è il prossimo anime Netflix dedicato alle macabre storie del maestro dell’horror Junji Ito, una figura influente e amata dagli appassionati del genere non. La capacità dell’autore di raccontare e mostrare le paure del genere umano è straordinaria e forse anche per questo è tanto amato dal pubblico.

Junji Ito’s Maniac: Japanese Tales of the Macabre approderà su Netflix nel corso di questo inverno!

Ricordiamo che Maniac è una serie antologica, comprensiva di alcune storie scritte e disegnate dal maestro uscite nel corso degli anni e alcune serializzate anche in Italia. Nel cast della serie al momento spiccano Riho Sugiyama Daisuke Kishio Rie Suegara Yumiri Hanamori Yuji Mitsuya Hiro Shimono.

Durante l’evento TUDUM in livestreaming la stessa Netflix ha diffuse alcune info al riguardo, rivelando che questa tanto attesa antologia sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal prossimo inverno, giusto per donare a questa stagione buia e fredda il giusto “volto”.

Ricordiamo che oltre Junju Ito’s Maniac di Netlix è in cantiere anche la trasposizione animata di Uzumaki di Junji Ito tramte Toonami, che al momento ha un bel catalogo ricco per quanto riguarda il materiale horror.

Questa antologia ha anche rivelato le opere manga presenti nella lista e alcune sono davvero famose: The Hanging Balloons, Tomie: Photo, The Room With 4 Walls, Intruder, The Long Hair in the Attic, Bullied, The Strange Hikizuri Siblings: The Seance, and Where the Sandman Lives to name a few.

Revealing cast and stills from 4 of the 20 stories in Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre The new cast members are: Riho Sugiyama

Daisuke Kishio

Rie Suegara

Yumiri Hanamori

Yuji Mitsuya

Hiro Shimono

Tra quelle più rilevanti troviamo The Hanging Balloons un’opera che a quanto pare non è mai stata trasposta in anime e che quindi anche per questo è molto importante e attesa dal pubblico appassionati d’Ito. Junji Ito’s Maniac: Japanese Tales of the Macabre ha finalmente una data di uscita, svelata durante un evento in livestreaming. In totale sono 20 storie.

Junji Ito’s Maniac: Japanese Tales of the Macabre uscirà ufficialmente il 19 gennaio su Netflix e adatterà le storie più importanti dell’autore nella sua versione animata. Intanto aspettiamo anche il prodotto Toonami ispirato a forse l’opera più famosa d’Ito, ovvero Uzumaki. Abbiamo riportato il tutto tramite CB e Twitter.

