Dragon Ball Super: Super Hero, Pan potrebbe diventare più forte di Gohan?

Dragon Ball Super: Super Hero è l’ultimo film dedicato al franchise Toei, uscito anche in Italia il 29 settembre. Il lungometraggio sta ottenendo come sempre pareri discordanti ma senza ombra di dubbio ha posto e confermato quesiti importanti riguardanti alcuni personaggi. Pan potrebbe essere più forte di Gohan?



Come già sapevamo Piccolo e Gohan erano al centro delle vicende e finalmente, dopo un tasso longevo di tempo tornano in auge grazie ai loro poteri, scatenando anche delle nuove forme volte alla “liberazione” del loro potenziale.

Abbiamo sempre saputo che Gohan sarebbe stato superiore a Goku se solo si fosse allenato, o semplicemente Toriyama avrebbe dato al personaggio più spazio di manovra, un’evoluzione della sua potenza combattiva: così non è stato ma a quanto pare Super Hero sembra una redenzione del mangaka a tal proposito.

SPOILER SUL FILM

Goku e Vegeta non sono disponibili per cause di “forza maggiore” e non aggiungiamo altro e quindi per vari motivi, tra i guerrieri più potenti in difesa della Terra rimangono appunto Piccolo e Gohan. Il figlio di Goku nella saga di Cell ha mostrato un potenziale immenso, che doveva solo essere coltivato ma alla fine col passare del tempo il ragazzo ha fatto determinate scelte.

Gohan nel film conferma di aver avuto successo nel campo della fisica e sta lavorando a una ricerca molto importante che potrebbe capovolgere la sua vita, ma le minacce dell’universo sono più grandi di lui.

Tralasciando la trama del film ovviamente la minaccia del Fiocco Rosso ha sbloccato il potenziale di Gohan, successivamente al rapimento di sua figlia Pan, a quanto pare l’erede diretta a livello di potenza del Saiyan.

La ragazzina nel film ha tre anni quindi è praticamente una bambina e nonostante questo è più forte di Goku in età infantile, ovvero quello della prima serie anime.

Ricordiamo che in quel periodo il protagonista aveva 12 anni e di certo possiamo costatare che in quel preciso punto dell’anime Goku non superava Pan in potenza per numerosi motivi che per chi ha visto entrambi i prodotti saranno abbastanza chiari.

Pan è un guerriero davvero promettente! Pan potrebbe essere più forte di Gohan?

Nonostante sembri grama come ipotesi, di certo quanto visto in Super Hero può confermare questa teoria, visto che durante l’allenamento con Piccolo il potenziale di Pan è immenso e lo stesso namekkiano se ne accorge e quindi spinge fin da subito la bambina, per non fargli fare lo stesso percorso del padre per quanto riguarda l’allenamento.

Quindi già questo potrebbe condurre e confermare l’ipotesi che esponenzialmente, nel corso del tempo e con un allenamento intenso e costante, Pan potrebbe superare in potenza anche sua padre Gohan, rimasto fermo per molto tempo e avendo al momento ancora un livello combattivo non ancora sfruttato come si deve, anche se la sua Forma Finale conferma che il ragazzo ha superato al momento l’aura combattiva del suo stesso padre Goku.

Dopo un attesa durata più di 20 anni abbiamo finalmente avuto la conferma tanto attesa, ovvero quella riguardante la vera potenza combattiva di Gohan che ufficialmente ha superato anche quella di suo padre, che stando agli ultimi eventi del film è stato potenzialmente superato anche da Vegeta.

Conoscendo bene Toriyama queste sono le basi per una prossima e grande trasformazione per il nostro amato protagonista di Dragon Ball, ma non avendo ancora nulla ragioniamo ancora così, ovvero attendendo i risultati del prossimo allenamento di Goku, Vegeta e anche Broly, un personaggio di certo da non sottovalutare.

Dragon Ball Super: Super Hero, un film “profetico”

In sintesi questo nuovo film risulta “rivelatorio” “profetico”, e dona alcuni chiari se pur criptici indizi sul futuro di Pan e la sua vera potenza, che attualmente, all’età di 3 anni si pone sicuramente più forte di suo nonno Goku quando aveva 12 anni ed esponenzialmente a livello combattivo potrebbe crescere e superare suo padre Gohan.

Alcuni sguardi e sorrisi compiaciuti di Piccolo durante l’allenamento di Pan conducono a un pensiero fisso e successivamente le sue parole attestano il suo pensiero al riguardo, che a quanto pare si trova in sintonia con il nostro articolo. Pan sarà l’erede dei Saiyan sulla Terra e ovviamente dopo Gohan deve pur esserci qualcuno al suo livello no? O addirittura più forte di lui.