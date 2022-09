Dragon Ball Super ha dato nuova linfa vitale a molti personaggi ma tra i tanti quello dei Kaioshin non è stato ancora rivisitato a dovere, o meglio non come i personaggi principali. Durante la saga di Majin Bu questa figura di cui parliamo oggi è stata molto rilevante per i protagonisti, che spesso hanno voluto “attingere” dalla sua enorme saggezza.

Tramite il profilo Twitter di DbsHype ammiriamo una nuova illustrazione dell’attuale disegnatore di Super, Toyotaro, che raffigura il personaggio di Kaiohshin il Sommo durante la sua giovinezza, prima che la “Vecchia Strega” ottenesse un Potara per fondersi successivamente a lui.

Proprio per questo, per citazione all’evento il mangaka mostra il personaggio proprio un attimo prima di questo momento appena citato. In calce come sempre potete vedere questa simpatica e sempre efficace illustrazione, che rammenta uno dei momenti più iconici per il personaggio, nonché quello più irreversibile di sempre:

This month’s Special illustration by Toyotaro is Young Elder Kai! pic.twitter.com/mTK1IXFwOF — Hype (@DbsHype) September 21, 2022

Dragon Ball Super: Toyotaro disegna una versione “giovane” di Kaioshin!

Come vedete in alto l’illustrazione raffigura Kaiohshin il Sommo da giovane che scappa dalla “Vecchia Strega” appunto, colei che segnerà il suo destino per sempre lanciandolo verso un futuro irreversibile. Nonostante in Super questo personaggio non sia stato “riacceso” come accennato in precedenza, la sua importanza è sempre al centro.

Come ben ricordiamo Kaioshin il Sommo ha sbloccato il potenziale nascosto di Gohan durante la saga di Bu, anche se sappiamo tutti come è andata a finire poi. Ma allo stesso tempo nonostante la sconfitta del ragazzo Il Sommo ha sbloccato comunque il suo potenziale e se ora ha raggiunto una determinata forma è anche grazie a lui.

Queste entità sagge sono state da sempre una guida per i personaggi di Dragon Ball, dato che come ben sappiamo a ogni morte i nostri guerrieri preferiti sono andati sempre sul Pianeta di Re Kaio per allenarsi e comprendere nuove vicende legate all esistenza e al proprio io.

Queste Divinità della Creazione sono figure importanti all’interno del mondo creato da Toriyama, data la loro immensa conoscenza sul mondo, il potere e l’umanità, mista agli incredibili misteri dell’universo. Divinità vere e proprie che hanno una consapevolezza diversa sulla vita rispetto a Goku, Vegeta e gli altri. Tutto arriva tramite CB.

Fonte CB – Twitter DbsHype