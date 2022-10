Marvel SNAP: il trailer di gioco in vista dell’uscita della prossima settimana

Ieri sera Second Dinner e Nuverse hanno pubblicato un nuovissimo trailer di gioco per il loro prossimo gioco di carte Marvel SNAP. Presentato anche con un padiglione speciale durante la New York Comic-Con, Marvel SNAP promette di sfruttare un nuovo approccio ai classici videogame di carte, sfruttando i turni simultanei e l’immensa varietà offerta dai tanti supereroi Marvel.

LEGGI ANCHE:



I migliori 5 videogiochi di Naruto

Il trailer presenta una serie di carte che i giocatori potranno collezionare, combinare e giocare in questo frenetico e multiforme gioco di carte quando sarà lanciato la prossima settimana, incluse carte di vari supereroi e supercattivi, ognuna con abilità uniche nel gioco come:

Ghost Rider , l’entità infernale della vendetta che punisce i malvagi e può riportare una carta distrutta sul tavolo da gioco.

, l’entità infernale della vendetta che punisce i malvagi e può riportare una carta distrutta sul tavolo da gioco. Venom , il famigerato simbionte venuto dallo spazio che consuma le carte sul tavolo da gioco, aggiungendo il loro potere al suo per crescere e alimentarsi

, il famigerato simbionte venuto dallo spazio che consuma le carte sul tavolo da gioco, aggiungendo il loro potere al suo per crescere e alimentarsi Ultron, la letale IA decisa a distruggere il mondo, che riempie il tavolo da gioco con altri droni Ultron per sopraffare l’avversario.

Come riferimento, Marvel SNAP conterrà:

Più di 150 carte uniche, ognuna con le proprie abilità, estetica e “Varianti” – versioni cosmetiche dei vostri supereroi preferiti che i giocatori possono collezionare

Un gioco velocissimo con sei round pieni di azione, turni simultanei e dozzine di ambientazioni che modificano il gioco per variare la situazione

Funzione “SNAP” che alza la posta in gioco in una partita e sfida l’avversario a rispondere con un proprio SNAP o a ritirarsi, consentendo giochi mentali e un ulteriore livello di gioco strategico.

Marvel SNAP uscirà il 18 ottobre su iOS e Android e su PC Steam Early Access.

Crea la squadra MARVEL definitiva, scegliendo i membri da una spettacolare rosa dei tuoi eroi e cattivi preferiti, quindi fai la tua mossa. MARVEL SNAP è un gioco di carte frenetico, adrenalinico e strategico dove sei tu ad avere il controllo su tutto.