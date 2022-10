Hikari Edizioni: tutti i manga che saranno presentati al Lucca Comics

In occasione del Lucca Comics & Games le case editrici italiane stanno preparando diverse sorprese per tutti i fan. Dunque Hikari Edizioni riporta direttamente sulla sua pagina Facebook tutti i manga che saranno presentati al Lucca Comics.

Per essere più precisi Hikari Edizioni presenterà in anteprima i primi volumi in formato tankobon di ben sette manga. Questi sono Carisma, Gen di Horashima, Mother Parasite, Onigoroshi, Hana L’inaccessibile, New Love New Life e Unsung Cinderella.

Carisma è un manga di Fuyuki Shindo, Tsutomo Yashioji, Taisei Nishizaki. Il manga si concentra su migliaia di anime perdute che si prostrano di fronte a un uomo venerato come un messia. Un dio in grado di diffondere la luce della speranza, che a volte può rivelarsi solo un uomo che conduce nel baratro della disperazione.

Gen di Hiroshima sarà presente al Lucca Comics e parliamo del manga di Keiji Nakazawa. Quest’opera è un racconto autobiografico sulle conseguenze della guerra che, nelle intenzioni dell’autore diventa un grido di speranza per le nuove generazioni affinché trovino la forza per dire no a tutte le atomiche.

Ci sarà anche il primo volume di Mother Parasite di Hirohisa Sato, un manga che esalta le tematiche legate all’abbandono, alle relazioni interpersonali, alla sessualità e alla ricerca della figura materna “adatta”.

L’altro primo volume dei sette sarà quello di Onogoroshi, un noir moderno dove la Yakuza detta legge. Realizzato da Masamichi Kawabe, si concentra su un omicidio familiare che getta la città di Shinjo nel caos. L’assassino Shuhei Sakata viene rilasciato dopo aver scontato quindici anni di carcere, ma i veri colpevoli sono da ricercare altrove.

Hana L’inaccessibile, di Koji Murata, ruota attorno a Hana Takamine. È la protagonista che lavora in un’azienda dolciaria leader del settore, irraggiungibile, anche se segretamente innamorata del suo collega Yowaki. Lo stesso vale per lui ma i due non si dichiarano perché troppo fermi sulle proprie posizioni per riuscirci.