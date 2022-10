One-Punch Man: svelati i primi dettagli di VERSUS

One-Punch Man è uno dei manga Seinen più seguiti e amati dagli appassionati, nato dalla mente di ONE. Il mangaka ha cominciato a pubblicare i capitoli di One-Punch Man sul suo blog, riscuotendo successo in brevissimo tempo.

Successivamente il disegnatore Yusuke Murata ha contattato ONE sulla sua pagina Twitter, proponendo una collaborazione in cui Murata avrebbe ridisegnato le tavole già pronte.

Così è nato il Saitama che conosciamo e presto conosceremo un altro protagonista di un altro manga che coinvolgerà proprio ONE.

Di recente infatti abbiamo riportato che il mangaka lavorerà a VERSUS insieme a Azuma Kyoutarou che si occuperà dei disegni.

Versus sarà un battle fantasy dove 47 eroi selezionati per combattere contro i 47 demoni del Signore dei Demoni.

Oggi però riportiamo ulteriori dettagli legati a questo manga. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter di versus_info relativa appunto al nuovo manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può, è stata lanciata la pagina Twitter ufficiale per il nuovo manga di ONE con Azuma Kyootaro. Per l’occasione ha pubblicando un annuncio speciale per Versus che apparirà sulle riviste questo fine settimana.

Al momento, non ci sono notizie relative alla trama ma questo primo sguardo ci mostra alcuni dei suoi personaggi principali.

A sinistra, possiamo vedere un soldato che indossa un’armatura di metallo, e il fatto che si trovi in prima linea suggerisce che sarà il protagonista principale del manga VERSUS.

Ci sono anche altri guerrieri raffigurati e al centro si può vedere una strana fata dal naso di maiale che si aggira intorno ai combattenti.

Al momento possiamo riportare che Versus dovrebbe fare il suo debutto con il suo primo capitolo il 26 novembre.

Per quanto riguarda One-Punch Man invece il manga è tornato dopo una piccola pausa conseguente la fine dell’arco di Garou, l’arco narrativo più duraturo del manga.