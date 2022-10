One-Punch Man: ONE scriverà la storia per un nuovo manga

ONE, il mangaka giapponese famoso in tutto il mondo per One-Punch Man e Mob Psycho 100, scriverà la storia per un nuovo manga. Il manga in questione si intitola Versus e farà il suo debutto il 26 novembre di quest’anno.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider shonenleaks. Si seguito ne riportiamo il contenuto:

TOMOHIRO (ONE), Mangaka of Mob Psycho & One Punch Man, will be writing story for a new manga VERSUS Manga releases on November-26 — Shonenleaks (@shonenleaks) October 21, 2022

Come si può leggere, ONE è dunque impegnato con un nuovo progetto che presto debutterà. Il mangaka lavorerà a Versus insieme a Azuma Kyoutarou che si occuperà dei disegni.

Dalle prime informazioni che abbiamo raccolto riportiamo che Versus sarà un battle fantasy dove 47 eroi vengono selezionati per combattere contro i 47 demoni del Signore dei Demoni.

Il manga che ha reso il mangaka giapponese ancora più famoso dopo Mob Psycho 100 è senza dubbi One-Punch Man. Quest’ultimo ha recentemente portato a termine l’arco narrativo di Garou che ha avuto una durata corposa. Per via di questa longevità il mangaka, insieme al disegnatore di One-Punch Man, Yusuke Murata, ha preso una meritata pausa.

Questa però si è conclusa da pochissimo in quanto abbiamo riportato di recente che il manga incentrato su Saitama avrebbe fatto il suo ritorno il 20 ottobre.

Il manga è nato prima sul blog di ONE ed è diventata famosa in brevissimo tempo, con oltre 10 milioni di visite raggiunte e una media di circa 20.000 visite al giorno. Successivamente One è stato contattato dal disegnatore Yusuke Murata sulla sua pagina Twitter, proponendo una collaborazione in cui Murata avrebbe ridisegnato le tavole già pronte.

Il protagonista principale si chiama Saitama, il quale dopo tre anni di allenamento diventa l’essere più forte del pianeta. È un eroe talmente forte da sconfiggere chiunque con un solo pugno. Tuttavia, essere diventato così potente porta Saitama a vivere in uno stato di noia e depressione costante. In seguito alla conoscenza del cyborg Genos, Saitama entrerà a far parte dell’Associazione Eroi. Questa organizzazione riunisce gli eroi della Terra per combattere criminali, mostri e disastri vari. Il nuovo obiettivo di Saitama diventa quello di scalare le classifiche dell’associazione e diventare uno degli eroi più popolari.