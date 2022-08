One-Punch Man: dopo sette anni si conclude l’arco di Garou

Il nuovo capitolo di One-Punch Man ha ufficialmente concluso uno degli archi narrativi più importanti di sempre. Stiamo parlando chiaramente della saga di Garou che gode di una durata lunghissima in quanto sono ben sette lunghi anni di serializzazione!

La saga del mostro umano è senza dubbi l’unico arco narrativo più longevo nella versione illustrata di Yusuke Murata del webcomic di ONE fino ad oggi.

La saga è cominciata con l’introduzione di Garou alla serie. Successivamente la saga è esplosa completamente in una guerra totale tra l’Eroe e l’Associazione dei Mostri. Tutto ciò ha portato a un combattimento finale tra Saitama e Garou. Dopo una serie di scontri, nuovi livelli di potenza e colpi di scena mozzafiato, questo combattimento è finalmente giunto al termine.

Il coinvolgimento di Garou nella serie è passato davvero in secondo piano per un po’. Questo perché l’Associazione Mostri è poi diventata l’antagonista principale con l’intento di accrescere le sue capacità di mostrizzazione.

L’ultimo capitolo della serie ha proiettato i lettori appassionati vero la conclusione della lotta tra i due. È facile immaginare chi sia il vincitore e anche come ha battuto l’avversario anche senza aver letto il capitolo.

Dopo l’ultimo capitolo, Murata stesso ha dichiarato che il prossimo capitolo della serie esplorerà le conseguenze dell’arco di Garou. Aggiunge che l’arco narrativo sarà effettivamente finito non appena prometterà ai fan che continuerà a disegnare molto di più. Quindi, sebbene sia la fine di un’era per il manga stesso, non sembra che sancirà la conclusione del manga.

Alcune nuove minacce potrebbero esserci all’orizzonte. Dallo scontro contro Garou, Saitama ha raggiunto un nuovo livello divino. Ma non solo questo, quanto il culmine del combattimento ha introdotto il gruppo segreto della galassia dell’eroe numero uno, che sembra combattere un’altra forma di male. Questo potrebbe anticipare che ci sono alcuni esseri molto potenti che potrebbero coinvolgere Saitama in sfide ancora più emozionati.