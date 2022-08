Chainsaw Man: la seconda parte del manga annuncia una pausa

Chainsaw Man ha fatto il suo ritorno all’inizio di quest’estate e, come previsto, Tatsuki Fujimoto sta procedendo in maniera costante con la serie. Il mangaka sta preparando una storia complessa nella seconda parte del manga in cui ha presentato nuovi personaggi come Mitaka. Questa novità ha riscosso molto successo tra i fan.

Oggi però riportiamo che, dopo alcuni capitoli, Chainsaw Man andrà incontro ad una breve pausa concessa al suo mangaka, Tatsuki Fujimoto.

L’aggiornamento è arrivato proprio dopo la pubblicazione del nuovo ultimo capitolo. Shonen Jump+ ha confermato che il mangaka sarà in pausa la prossima settimana insieme a una serie di altri titoli Shueisha. Quindi Chainsaw man farà il suo ritorno il 16 agosto.

Tutti coloro che non hanno ancora ripreso a leggere la seconda parte del manga possono approfittare di questa pausa per recuperare. Infatti i capitolo di Chainsaw Man sono disponibili totalmente online sia Manga Plus che su l’app Shonen Jump.

La seconda parte del manga mostra una società che ha una considerazione completamente diversa dei cacciatori dei diavoli. Infatti questi sembrano essersi immersi nella società poiché rispettati e accettati. Proprio questi dettagli, che vedono la società stessa cambiare, sembrano anticipare un timelapse molto importante.

Ci sono anche novità all’orizzonte per il tanto atteso anime di Chainsaw Man. Non si tratta di qualcosa simile a un trailer ma di una nuova key visual pubblicata per la serie e i fan sanno che altri aggiornamenti arriveranno questo fine settimana.

MAPPA ha confermato che un nuovo trailer sarà pubblicato alla fine di questa settimana e sarà affiancato da un annuncio del cast.

Ricordiamo che Studio MAPPA ha anche confermato un dettaglio dell’adattamento animato che renderà felici gli amanti di Chainsaw Man. Infatti tutte le scene violente non saranno censurate nell’anime e quindi questo vuol dire che anche le scene di sangue saranno visibili.