Chainsaw Man: l’anime non censurerà le scene violente

Chainsaw Man è uno dei manga che ha stupito tantissimi appassionati per la sua violenza e alcuni momenti intensi. Riguardo il suo adattamento animato che debutterà quest’autunno grazie a Studio MAPPA, ci sono alcune novità. Infatti lo staff promette che l’adattamento anime non censurerà nulla.

La serie manga originale di Tatsuki Fujimoto ha terminato la sua prima parte sulla rivista Shonen Jump qualche tempo fa. Recentemente l’editor ha anche rilasciato una dichiarazione dove fondamentalmente diceva che Fujimoto era tornato al lavoro.

I fan sono tantissimi e molti sono rimasti impressionati proprio la storia per i suoi momenti brutali e stravaganti. Di fatto nelle pagine iniziali del manga i lettori si ritrovano nel mondo di Denji, un mondo duro, ingiusto e violento. Il protagonista si priva letteralmente di parti del suo corpo per venderle e cercare di estinguere il debito di suo padre, morto, con la Yakuza.

Ci sono così tanti avvenimenti selvaggi, e i fan erano preoccupati che un adattamento anime avrebbe smorzato questi aspetti.

Salendo sul palco dell’Anime Expo quest’anno per un panel speciale, il CEO di MAPPA Manabu Otsuka e il direttore esecutivo e manager di MAPPA, Makoto Kimura, hanno parlato dell’anime in arrivo. Hanno rivelato che non intendono censurare nessuno dei momenti cruenti o sanguinosi del manga.

Il loro obiettivo dunque è voler realizzare un adattamento il più fedele possibile alla serie originale.

Dopo aver chiesto a Kimura se l’anime potesse adattare la violenza della serie, ha spiegato che non avrebbero fatto alcun tipo di censura per sdrammatizzare. Ciò include sfocatura o tratteggio incrociato o altre tecniche a cui vogliono rimanere il più vicino possibile.

In termini di come l’anime gestirà il ritmo frenetico del manga, lo staff ha anche rivelato che stanno valutando caso per caso in termini di quali capitoli sono adattati, quali momenti richiedono ulteriore tempo per essere sviluppati e molte altre sfumature minori.

Quindi il team di MAPPA conferma che la serie non smorzerà gli elementi che i fan hanno amato di più dal manga.